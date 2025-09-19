Запланована подія 2

На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське

ремонт мосту
Капітальний ремонт мостів / Агентство відновлення

На Львівщині розпочався капітальний ремонт 5 мостових переходів на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське. Споруди перебували в аварійному стані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт аварійних мостів

На Львівщині на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське тривають будівельні роботи одразу на п’яти мостових переходах. Ці споруди перебували в аварійному стані та потребували капітального ремонту.

Дорога Т-14-24 забезпечує надійне транспортне сполучення між громадами та відіграє важливу роль у розвитку туризму, економіки та соціальної інфраструктури гірського регіону Львівщини.

Наразі фахівці завершили ремонт правої смуги руху. Зокрема:

  • демонтовано пошкоджені елементи споруд та встановлено нові;
  • укладено два шари асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи;
  • на одному з мостів завершено монтаж ригелів та підферменників, а також розпочато встановлення балок;
  • змонтовано бар’єрне та перильне огородження.

Також розпочали роботи з демонтажу пошкоджених елементів споруд на лівій стороні. Автомобільний транспорт скеровано вже відремонтованою смугою руху у реверсному порядку.

Фото 2 — На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське
Фото 3 — На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське
Фото 4 — На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське
Фото 5 — На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське
Фото 6 — На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Автор:
Ольга Опенько