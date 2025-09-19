На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське

На Львівщині розпочався капітальний ремонт 5 мостових переходів на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське. Споруди перебували в аварійному стані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт аварійних мостів

На Львівщині на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське тривають будівельні роботи одразу на п’яти мостових переходах. Ці споруди перебували в аварійному стані та потребували капітального ремонту.

Дорога Т-14-24 забезпечує надійне транспортне сполучення між громадами та відіграє важливу роль у розвитку туризму, економіки та соціальної інфраструктури гірського регіону Львівщини.

Наразі фахівці завершили ремонт правої смуги руху. Зокрема:

демонтовано пошкоджені елементи споруд та встановлено нові;

укладено два шари асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи;

на одному з мостів завершено монтаж ригелів та підферменників, а також розпочато встановлення балок;

змонтовано бар’єрне та перильне огородження.

Також розпочали роботи з демонтажу пошкоджених елементів споруд на лівій стороні. Автомобільний транспорт скеровано вже відремонтованою смугою руху у реверсному порядку.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.