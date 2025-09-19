- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Львівщині ремонтують 5 мостів на дорозі Сколе – Славське
На Львівщині розпочався капітальний ремонт 5 мостових переходів на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське. Споруди перебували в аварійному стані.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Ремонт аварійних мостів
На Львівщині на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське тривають будівельні роботи одразу на п’яти мостових переходах. Ці споруди перебували в аварійному стані та потребували капітального ремонту.
Дорога Т-14-24 забезпечує надійне транспортне сполучення між громадами та відіграє важливу роль у розвитку туризму, економіки та соціальної інфраструктури гірського регіону Львівщини.
Наразі фахівці завершили ремонт правої смуги руху. Зокрема:
- демонтовано пошкоджені елементи споруд та встановлено нові;
- укладено два шари асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи;
- на одному з мостів завершено монтаж ригелів та підферменників, а також розпочато встановлення балок;
- змонтовано бар’єрне та перильне огородження.
Також розпочали роботи з демонтажу пошкоджених елементів споруд на лівій стороні. Автомобільний транспорт скеровано вже відремонтованою смугою руху у реверсному порядку.
Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.