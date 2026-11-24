У прифронтових громадах визначили 840 місць, де планують встановити мобільні укриття. Їх зможуть використовувати не лише школярі, а й батьки та інші цивільні під час повітряних тривог і атак дронів.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра у справах громад, територій та ВПО Артема Гусака, проєкт розробили спільно з громадами та шістьма обласними військовими адміністраціями. Місця для укриттів обирали, зокрема, з урахуванням маршрутів шкільних автобусів.

"Власне було визначено 840 місць, де за ОВА нам потрібні такі мобільні укриття, зважаючи на маршрути шкільних автобусів", — сказав Гусак під час дискусії "Безпечне дитинство: бюджетні пріоритети та спільна відповідальність держави і громад" у Києві.

Він уточнив, що мобільні споруди мають відповідати державному стандарту, який розробили спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та міністерством.

Нагадаємо, в усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.