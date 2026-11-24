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На маршрутах до шкіл у прифронтових регіонах планують встановити 840 мобільних укриттів
У прифронтових громадах визначили 840 місць, де планують встановити мобільні укриття. Їх зможуть використовувати не лише школярі, а й батьки та інші цивільні під час повітряних тривог і атак дронів.
Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами заступника міністра у справах громад, територій та ВПО Артема Гусака, проєкт розробили спільно з громадами та шістьма обласними військовими адміністраціями. Місця для укриттів обирали, зокрема, з урахуванням маршрутів шкільних автобусів.
"Власне було визначено 840 місць, де за ОВА нам потрібні такі мобільні укриття, зважаючи на маршрути шкільних автобусів", — сказав Гусак під час дискусії "Безпечне дитинство: бюджетні пріоритети та спільна відповідальність держави і громад" у Києві.
Він уточнив, що мобільні споруди мають відповідати державному стандарту, який розробили спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та міністерством.
Нагадаємо, в усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.