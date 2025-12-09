На Миколаївщині побудували ще п’ять модульних будинків для ВПО та фахівців громад

У Кривоозерській громаді Миколаївської області завершили будівництво п’яти модульних будинків площею по 100 м² і нової медичної амбулаторії для внутрішньо переміщених осіб та фахівців громади – медиків, учителів та інших працівників. Житло надаватимуть безоплатно, а амбулаторія обслуговуватиме всіх мешканців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що це частина ширшої програми відновлення: дев’ять аналогічних будинків уже зведено в Доманівській громаді, ще сім планують у Кривоозерській, а в Первомайську стартував проєкт зі зведення понад 50 модульних осель.

"Це наша системна робота і успішно реалізований спільний проєкт з данськими партнерами…Це реальна підтримка людей, які втратили житло, та інструмент для громад, щоб залучати лікарів і вчителів", – сказав Кім.

Проєкт реалізовано за допомогою данських партнерів. Фото: Асоціація прифронтових міст

В будинках зможуть проживати ВПО та фахівці громади. Фото: Асоціація прифронтових міст

Посол Данії Томас Лунд-Сьоренсен підкреслив важливість розвитку базової інфраструктури: "Ми хочемо, щоб постраждалі отримували гідні умови для життя, а громади – можливість розвиватися".

Кривоозерська громада, яка в жовтні приєдналася до Асоціації прифронтових міст і громад, розглядає ці будинки також як інструмент вирішення кадрового дефіциту.

"Без житла запросити фахівців майже неможливо", – зазначив голова громади Павло Бузінський.

В Асоціації прифронтових міст та громад додали, що на Миколаївщині триває системна робота із забезпечення житлом вразливих категорій: у фонді тимчасового проживання – понад 100 об’єктів, а за підтримки міжнародних партнерів у восьми громадах встановлено 75 модульних будинків для переселенців та людей, які втратили домівки.

Проєкт спрямований на підтримку людей, які втратили житло. Фото: Асоціація прифронтових міст

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.