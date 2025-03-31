На міжнародному логістичному ринку запрацював новий сервіс

Логістичний оператор Boxline UCL Ukraine оголосив про розширення свого розширення спектру власних послуг на ринку вантажних перевезень. Крім традиційних морських та авіаційних транспортувань, компанія тепер пропонує повний комплекс логістичних рішень для наземного транспортування вантажів, що включає також повний спектр митно-брокерських послуг.

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Як пояснюють в компанії, основна перевага цього комплексу полягає у тому, що, замовивши його, клієнт може отримати повний пакет послуг з "одних рук". Що саме:

доставка консолідованих вантажів через розгалужену мережу терміналів по всій Європі, експортна та імпортна лінії Варшава-Київ-Варшава;

дистрибуція по Україні протягом 24 годин у будь-який пункт призначення, з щоденними виїздами консолідованих авто в усі регіони України;

послугу кросс-доку: комплектація, пакування, перепакування, стікерування та інші. митно-брокерські послуги;

імпорт та експорт товарів з покриттям всієї Європи повним або частковим завантаженням авто.

"Завдяки повному спектру послуг: море, авіа, автомобільні перевезення, митно-брокерські послуги, ми можемо забрати вантаж з будь-якої точки світу і доставити в будь-яку точку в Україні «від дверей до дверей» і для цього клієнту не потрібно шукати підрядників на кожне плече перевезення і контролювати їх окремо. За це все відповідає оператор, а клієнт, в свою чергу, отримує високоякісний сервіс, без додаткового адміністрування та ризиків. Ми, як оператор, консолідуємо великі об'єми, завдяки чому також можемо запропонувати гарні тарифи та терміни доставки", – пояснила керівник департаменту наземних вантажних перевезень компанії Boxline UCL Дарія Сеньченко.

За її словами, не всі експедитори пропонують повний спектр логістичних послуг. Більшість спеціалізується на окремих напрямках, таких як міжнародні або внутрішні перевезення, зосереджуючи зусилля на тих процесах, які вдалося найкраще налагодити.

Завдяки новій послузі від Boxline UCL Ukraine, компанії, які не мають достатньо потужностей, наприклад, у Європі, можуть розширити свої можливості. Вони отримують змогу доповнити власні сильні сторони відсутніми або недостатньо розвиненими сервісами та запропонувати клієнтам комплексні логістичні рішення високої якості.

Хоча сам оператор Boxline UCL Ukraine не працює з "прямим клієнтом", він має дуже високі стандарти клієнтського обслуговування. Кожен експедитор має закріпленого за ним менеджера, який веде всі його замовлення, завжди на зв'язку і турбується про високій рівень сервісу.

"Я вважаю, що основна унікальність нас як логістичного оператора - це комплекс рішень. Якщо ми подивимось сьогодні на ринок операторів, то це здебільшого поодинокі сервіси, морські лінії, авіа лінії, перевізники з власним автотранспортом, митні агенти. Це одна із причин, чому на ринку і існують експедиційні компанії, які допомагають клієнту об'єднати різні послуги та отримати якісне рішення. Тепер така опція доступна і ринку експедиторів. Більш того, завдяки нашому великому досвіду та професійній команді ми маємо змогу реалізовувати не просто стандартні сервіси, а й складні, нестандартні та комплексні проекти", – додала Сеньченко.

Що відомо про Boxline UCL Ukraine

Оператор транспортних перевезень Boxline UCL Ukraine, що був зареєстрований на українському ринку в 2021 році, співпрацює з експедиторськими компаніями і надає якісні експортно-імпортні послуги на рівні європейських стандартів. Загалом компанія працює з понад 100 надійними сертифікованими перевізниками.

Зокрема, компанія пропонує доставку консолідованих вантажів через розгалужену мережу терміналів по усій Європі (більше ніж 160 терміналів у 40 країнах Європи), а також митно-брокерські послуги, дистрибуцію по Україні за 24 години. Тарифікація послуг проводиться за фіксованою ціною.

Boxline UCL Ukraine може забезпечити перевезення товарів тоннажем від 1,5 до 20 тон усіма типами вантажівок: вантажівки тентовані, причепи-фургони, рефрижератори тощо. Окрім комерційних товарів, оператор також забезпечує перевезення гуманітарних та дипломатичних вантажів.