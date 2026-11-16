На оборону та енергетику припало понад 70% митних пільг у жовтні

У жовтні 2026 року при митному оформленні імпорту товарів в Україні надали пільг зі сплати митних платежів на 39 млрд грн. Це становить 51,6% від суми митних надходжень до державного бюджету за місяць.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У жовтні до державного бюджету перерахували 75,4 млрд грн митних платежів.

Порівняно з жовтнем 2025 року обсяг наданих пільг зріс на 10,5 млрд грн, або на 36,9%. Торік у жовтні цей показник становив 28,4 млрд грн.

Хто отримав найбільше пільг

Найбільшу частку становили пільги при імпорті товарів оборонного призначення — 57,9%, або 22,6 млрд грн.

Ще 15,2%, або 5,9 млрд грн, припало на пільги для підакцизних товарів, зокрема тютюну, який імпортують для виробництва тютюнових виробів в Україні.

Пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури становили 13,1%, або 5,1 млрд грн.

Звільнення від сплати ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю становило 9,3%, або 3,6 млрд грн.

Ще 4,5%, або 1,8 млрд грн, припало на інші передбачені законодавством пільги.

Від початку року — майже 356 млрд грн пільг

За січень–жовтень 2026 року при митному оформленні іморту товарів надали 355,8 млрд грн пільг зі сплати митних платежів.

Це на 103,4 млрд грн, або на 40,9%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у жовтні митні платежі до державного бюджету становили 75,4 млрд грн, що на 12,5% більше, ніж роком раніше.