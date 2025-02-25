Не тільки для бізнесу: на Одещині обмежили електропостачання для населення через попередні атаки РФ

25 лютого в Одеській області через наслідки попередніх дронових атак на енергооб’єкти оператор системи розподілу вимушено застосовує мережеві обмеження. Це призведе до знеструмлення частини споживачів: не тільки промислових, а й побутових.



Про це повідомили в "Укренерго".

"Ремонтні роботи у регіоні тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Водночас в компанії ДТЕК Одеські електромережі зазначили, що у Київському районі Одеси енергетики продовжують ремонт обладнання, яке постраждало під час обстрілу 18 лютого. До закінчення робіт відключення світла триватимуть. Наразі ще не вдалося відремонтувати все обладнання, через що немає можливості повністю живити весь район одночасно.

Нагадаємо, в "Укренерго" анонсували що в Україні 25 лютого знову будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною тимчасового запровадження обмежень потужності є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Це призвело до необхідності обмежити споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.