Станом на вечір 21 листопада ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається складною через постійні російські атаки на магістральні електромережі. У регіоні відбуваються масштабні знеструмлення, а після відновлення подачі електроенергії можливі перепади напруги.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міненерго.

Після масованої російської атаки в ніч на 20 листопада енергетикам вдалося частково стабілізувати електропостачання у постраждалих регіонах.

Водночас російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по об'єктах, на яких уже завершили відновлювальні роботи.

Ситуацію ускладнюють і постійні повітряні тривоги, через які ремонтні бригади змушені переривати роботу. Унаслідок цього стан електропостачання може швидко змінюватися.

Чому на Одещині знову зникає світло

Через повторні удари по магістральних електромережах в Одеській області спрацьовує автоматичний захист обладнання, що призводить до масштабних відключень електроенергії.

Навіть після відновлення живлення ситуація може залишатися нестабільною. Енергетики попереджають про можливі короткочасні стрибки або зниження напруги.

Щоб уникнути пошкодження побутової техніки, споживачам рекомендують не залишати потужні електроприлади підключеними до розеток під час перебоїв з електропостачанням.

Інформацію про поточну ситуацію та можливі відключення у своєму населеному пункті радять перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині. Унаслідок удару без електропостачання залишилися десятки тисяч домогосподарств. Енергетики повідомили про необхідність обстеження пошкодженого обладнання та проведення ремонтних робіт.