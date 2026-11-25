В Одеській області після останніх російських обстрілів кількість локальних аварій в електромережах збільшилася у 15 разів. Попри стабілізацію ситуації з електропостачанням, одночасне ввімкнення потужних електроприладів після тривалих відключень спричиняє перевантаження мереж і повторні знеструмлення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

За інформацією енергетиків, після останніх атак вдалося стабілізувати роботу електромереж регіону. Водночас вони залишаються вразливими до різкого збільшення навантаження.

У компанії пояснюють, що після тривалих відключень мешканці намагаються одночасно ввімкнути опалення, приготувати їжу, зарядити техніку та виконати інші побутові справи.

Через це споживання електроенергії різко зростає, що може призвести до перевантаження обладнання, нових локальних аварій та повторних відключень світла.

Щоб зменшити навантаження на електромережі, у ДТЕК закликають мешканців Одещини від'єднувати потужні електроприлади від мережі під час відключень.

Після відновлення електропостачання їх рекомендують вмикати поступово, а не всі одночасно.

Особливу увагу енергетики радять приділяти електричному опаленню, потужність якого необхідно збільшувати поетапно.

У компанії наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе скоротити кількість аварій та запобігти повторним знеструмленням.

Нагадаємо, раніше російські війська повторно атакували магістральні електромережі Одещини. Станом на вечір 21 листопада ситуація з електропостачанням у регіоні залишалася складною. Через пошкодження мереж спрацьовував автоматичний захист обладнання, що призводило до масштабних відключень світла.