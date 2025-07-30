На околиці Львові з'явиться ТРЦ на 50 000 кв. метрів

Kvartal City (презентація)

У північно-західній околиці Львова (район Рясне) почалося будівництво торговельно-розважального центру Kvartal City. Його відкриття заплановано на четвертий квартал 2027 року. Про це Delo.ua повідомили в консалтинговій компанії Retail&Development Advisor (RDA), що виступає ексклюзивним брокером об’єкту.

В компанії зазначили, що наразі оформлені всі необхідні документи для будівництва ТРЦ, на ділянці проведені підготовчі роботи, а безпосередньо спорудження комплексу розпочнеться у вересні цього року.

Загальна площа ТРЦ складе майже 50 000 кв. м, орендна – 20 000 кв. м.Відкриття ТРЦ Kvartal City заплановано на IV квартал 2027 року.

Ілюстрація: візуалізація проєкту від RDA

Kvartal City буде мати три поверхи, а також підземний паркінг площею 8900 кв. м і багаторівневий паркінг площею 14 600 кв. метрів на 523 паркомісць.

«ТРЦ буде не класичним “моллом для шопінгу”, а мультифункціональним простором для щоденних потреб, дозвілля та спільноти — “друге серце району”, – зазначила Аліна Абрамцева, керівниця проєктів RDA.

Концепція передбачає “щоденний комфорт” для жителів мікрорайону Рясне з розміщенням супермаркету, дрібних корисних сервісів: аптека, пошта, хімчистка, зоомагазин, банки, мобільні оператор. Також планується зона розваг для дітей, кінотеатр, великий фуд-корт (2000 кв. м.) та зону шопінгу з міжнародними та національними fashion-операторами.

"Ми вже визначились с нашим головний якірним орендарем- супермаркетом та знаходимось в активній фазі обговорення договору, також паралельно в процесі погодження умов з іншими якірними орендарями", - наголосила Аліна Абрамцева.

Всього в комплексі передбачено розміщення 75 магазинів. Наразі це буде єдиний ТРЦ у північно-західній частині Львова, він планує охопити мешканців мікрорайонів Рясне, Рясне-2, Рясно-Руський, селища Івано-Франкове та найближчої агломерації.

Об’єкт розташований на міжнародній трасі М10, яка з’єднує Львів з Краківцем на польському кордоні. Також неподалік проходить кільцева дорога Львова, що має забезпечити додатковий трафік до Kvartal City.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами.

Також повідомлялось, що незабаром у 80-тисячному Мукачеві відкриють три нові торговельні центри.

Водночас відкриття першого ТРЦ на Буковелі відклали до наступного року.