На покращене харчування для поранених військових у медзакладах спрямовано майже 140 млн грн

Департамент політики закупівель Міністерства оборони у 2025 році виділило 139,6 млн грн на поліпшене харчування військових, що лікуються в медзакладах.

Про це повідомляє Міноборони.

Йдеться про харчування за нормами, що застосовуються у військово-медичних установах – з урахуванням потреб поранених та хворих військовослужбовців, які відновлюють здоров’я в лікарнях будь-якого підпорядкування.

Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 мільйонів гривень.

"Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У відомстві додали, що й надалі послідовно впроваджуватимуть рішення, які покращують умови лікування та відновлення українських військових.

Раніше Державна закупівельна агенція оборонного відомства "Державний оператор тилу" оголосила відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для потреб Збройних сил України у другому півріччі 2025 року.