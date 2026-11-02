На Полтавщині продають цех переробки деревини за 1,8 млн грн: деталі аукціону

У місті Пирятин Полтавської області виставили на продаж промисловий об'єкт — цех з переробки деревини. Аукціон стане можливістю для підприємців придбати нерухомість для запуску нового або масштабування наявного виробництва.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані ФДМУ.

Лотом є одноповерхова будівля цеху загальною площею 474,1 кв. м, зведена у 1999 році. Споруда має бутобетонний фундамент, залізобетонні стіни та перекриття, шиферну покрівлю й бетонну підлогу, а також підключена до електропостачання.

Об'єкт розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Пирятин, вул. Цибаня, 72-Г.

Початкова вартість лота становить 1 797 500 грн (без ПДВ). Майно виставляється на торги вперше.

Продаж відбудеться у форматі трираундового англійського аукціону.

Ключові дати для учасників:

Прийом заявок: триває до 09 листопада 2026 року (до 20: 00).

Проведення аукціону: 10 листопада 2026 року о 12: 40.

Фото: ФДМУ

Фото: ФДМУ

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна вже виставляв комплекс на Рівненщині зі стартовою ціною 7,8 млн грн. До того лота також входили виробничі та складські приміщення, які перебували на балансі "Лісів України".