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На Полтавщині продають цех переробки деревини за 1,8 млн грн: деталі аукціону
У місті Пирятин Полтавської області виставили на продаж промисловий об'єкт — цех з переробки деревини. Аукціон стане можливістю для підприємців придбати нерухомість для запуску нового або масштабування наявного виробництва.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані ФДМУ.
Лотом є одноповерхова будівля цеху загальною площею 474,1 кв. м, зведена у 1999 році. Споруда має бутобетонний фундамент, залізобетонні стіни та перекриття, шиферну покрівлю й бетонну підлогу, а також підключена до електропостачання.
Об'єкт розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Пирятин, вул. Цибаня, 72-Г.
Початкова вартість лота становить 1 797 500 грн (без ПДВ). Майно виставляється на торги вперше.
Продаж відбудеться у форматі трираундового англійського аукціону.
Ключові дати для учасників:
- Прийом заявок: триває до 09 листопада 2026 року (до 20:00).
- Проведення аукціону: 10 листопада 2026 року о 12:40.
Нагадаємо, раніше Фонд держмайна вже виставляв комплекс на Рівненщині зі стартовою ціною 7,8 млн грн. До того лота також входили виробничі та складські приміщення, які перебували на балансі "Лісів України".