На Полтавщині запустили новий завод з виробництва круп і борошна потужністю 120 т на добу

У Миргородському районі на Полтавщині розпочав роботу завод з переробки зернових і бобових культур Yednist’ Food, який є частиною виробничих активів Yednist’ Group.

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Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Latifundist.com.

Що відомо про виробництво

На заводі встановлено обладнання українського виробника — компанії Olis.

Підприємство оснастило виробничі лінії фотосепаратором нового покоління, що гарантує ідеальну якість продукції, видаляючи навіть найменші дефекти та домішки.

Також були встановлені лущильно-шліфувальні машини та розколювачі гороху.

Завод Yednist’ Food займається:

переробкою зернових і бобових культур;

виробляє жовтий колотий горох кукурудзяну крупу, кукурудзяне борошно для B2B-ринку під однойменним брендом.

Загальна потужність заводу становить 120 т переробки сировини на добу. Готової продукції завод може виробляти:

кукурудзяної крупи — до 66 т/добу;

кукурудзяного борошна — до 18 т/добу;

гороху — до 96 т/добу.

Зазначається, що виробництво сертифіковане за міжнародними стандатами безпечності (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001).

65% продукції планують експортувати до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

Довідково:

Yednist’ Food входить до складу Yednist’ Group — групи компаній, яка є серед найбільших виробників кормів на українському ринку і активно бере участь у глобальному виробництві харчових продуктів.

Виробничі потужності з переробки зернових і бобових культур розташовані на Полтавщині. На сайті Yednist’ Food зазначається, що вона виготовляє 13 видів готової продукції.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом Ecosoft, що є частиною австрійської групи компаній BWT, завершує будівництво нового виробничо-складського комплексу площею 7500 кв.м. Сюди будуть переміщені потужності Ecosoft з виробництва систем очистки води.