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На Полтавщині запустили новий завод з виробництва круп і борошна потужністю 120 т на добу
У Миргородському районі на Полтавщині розпочав роботу завод з переробки зернових і бобових культур Yednist’ Food, який є частиною виробничих активів Yednist’ Group.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Latifundist.com.
Що відомо про виробництво
На заводі встановлено обладнання українського виробника — компанії Olis.
Підприємство оснастило виробничі лінії фотосепаратором нового покоління, що гарантує ідеальну якість продукції, видаляючи навіть найменші дефекти та домішки.
Також були встановлені лущильно-шліфувальні машини та розколювачі гороху.
Завод Yednist’ Food займається:
- переробкою зернових і бобових культур;
- виробляє жовтий колотий горох кукурудзяну крупу, кукурудзяне борошно для B2B-ринку під однойменним брендом.
Загальна потужність заводу становить 120 т переробки сировини на добу. Готової продукції завод може виробляти:
- кукурудзяної крупи — до 66 т/добу;
- кукурудзяного борошна — до 18 т/добу;
- гороху — до 96 т/добу.
Зазначається, що виробництво сертифіковане за міжнародними стандатами безпечності (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001).
65% продукції планують експортувати до країн Євросоюзу та Близького Сходу.
Довідково:
Yednist’ Food входить до складу Yednist’ Group — групи компаній, яка є серед найбільших виробників кормів на українському ринку і активно бере участь у глобальному виробництві харчових продуктів.
Виробничі потужності з переробки зернових і бобових культур розташовані на Полтавщині. На сайті Yednist’ Food зазначається, що вона виготовляє 13 видів готової продукції.
Нагадаємо, в Ірпені під Києвом Ecosoft, що є частиною австрійської групи компаній BWT, завершує будівництво нового виробничо-складського комплексу площею 7500 кв.м. Сюди будуть переміщені потужності Ecosoft з виробництва систем очистки води.