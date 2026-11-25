У Тисмениці Івано-Франківської області виставили на продаж промислово-комерційний майновий комплекс загальною площею 35 638,1 кв. м. Об'єкт розташований за 10 км від Івано-Франківська та займає сім земельних ділянок сукупною площею 2,17 га, які перебувають у комунальній власності та орендуються.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Inventure.

Раніше комплекс був частиною одного з найбільших хутряних виробництв України. Нині власником нерухомого майна є ТОВ "Карпатська Інвест Компанія". Ціну продажу визначають за домовленістю сторін.

Що входить до складу промислового комплексу

Основну частину об'єкта становить чотириповерховий виробничий корпус площею 30 859,4 кв. м. У його складі - виробничі приміщення на 22 555,6 кв. м та два адміністративно-побутові корпуси площею 4 196,6 кв. м і 4 107,2 кв. м.

Крім того, майновий комплекс включає окрему адміністративну будівлю площею 1 226,7 кв. м, складські та технічні об'єкти загальною площею 3 552 кв. м. Серед них - котельня, трансформаторна, автомобільна вага, склад-магазин та інші споруди.

Виробничі приміщення мають чотири поверхи із середньою площею близько 5 639 кв. м кожен. Висота першого поверху становить 6,5 м, решти виробничих поверхів - 4,25 м. Допустиме навантаження на перекриття - до 800 кг на кв. м.

Основний корпус зведений із цегли, має залізобетонні перекриття та бетонну підлогу. За інформацією продавця, несучі конструкції, фасад, покрівля і підлога перебувають у задовільному стані.

Електропостачання та інженерна інфраструктура

Однією з ключових характеристик об'єкта є наявна промислова інфраструктура. Приєднана та дозволена потужність електропостачання становить 1 200 кВт. Майданчик підключений через підстанцію 35/10 "Хутрова фабрика" та розподільчий пункт РП-3.

На території розташовані три трансформаторні підстанції: дві потужністю по 1 000 кВт та одна на 560 кВт.

Комплекс також має газорегуляторний пункт середнього тиску. Діаметр газової труби становить 120 мм, пропускна спроможність - до 840 куб. м на годину.

Водопостачання забезпечується централізованими мережами питної та технічної води, а також двома власними водозаборами технічної води. Передбачені загальна та зливова каналізаційні системи. Водночас централізоване або автономне опалення наразі відсутнє.

До інженерної інфраструктури також належать телекомунікаційні мережі та обладнання операторів Vodafone Україна, Київстар і lifecell.

У складі комплексу є чотири вантажні та чотири пасажирські ліфти.

Де розташований об'єкт

Промисловий майданчик знаходиться за адресою: місто Тисмениця, вул. Вербова, 9. Відстань до Івано-Франківська становить близько 10 км, до залізничної станції "Хриплин" - 8 км.

Територія огороджена, освітлена, має асфальтовані під'їзди та контрольно-пропускний пункт. Передбачені майданчики для маневрування і паркування великогабаритного транспорту.

Розташування також забезпечує транспортне сполучення з країнами Європейського Союзу. Відстань до кордону з Румунією становить близько 170 км, Польщею - 220 км, Угорщиною та Словаччиною - приблизно по 280 км.

Земля та умови продажу

Нерухомість розташована на семи земельних ділянках загальною площею 2,1728 га. Земля перебуває у комунальній власності, а право користування оформлене на умовах оренди з Тисменицькою міською радою строком на 10 років. Відповідні права зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Цільове призначення ділянок передбачає розміщення та експлуатацію основних, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та інших галузей промисловості.

Потенційно комплекс може використовуватися для виробництва, переробки, складської та логістичної діяльності. Також розглядається можливість створення офісно-виробничого парку або поділу території на окремі функціональні блоки.

Продаж передбачає відчуження промислово-комерційного комплексу нерухомого майна. Ціна договірна, умови розрахунків визначаються сторонами. Пріоритетною умовою є одноразова оплата повної вартості об'єкта.

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