На продаж виставлено активи семи банків-банкрутів на загальну суму 655,8 млн грн: деталі

На цей тиждень у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів семи банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 655,8 млн грн. Із них на суму майже 565,8 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 70,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

На торгах будуть реалізовані об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 19,1 млн грн.

Так, заплановано продаж активів таких банків-банкрутів:

АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 505,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– із початковою ціною 505,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 108,9 млн грн. Із них із початковою ціною 62,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби та із початковою ціною 35,7 млн грн – права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 10,4 млн грн;

– на загальну суму 108,9 млн грн. Із них із початковою ціною 62,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби та із початковою ціною 35,7 млн грн – права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 10,4 млн грн; АТ "МР Банк" – на загальну суму 22,9 млн грн. Із них з початковою ціною 16,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитам, та з початковою ціною 6,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспорт та основні засоби;

– на загальну суму 22,9 млн грн. Із них з початковою ціною 16,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитам, та з початковою ціною 6,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспорт та основні засоби; АТ "Мегабанк" – на загальну суму 9,3 млн грн, із них із початковою ціною 8,0 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та із початковою ціною 1,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– на загальну суму 9,3 млн грн, із них із початковою ціною 8,0 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та із початковою ціною 1,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 5,6 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком;

– із початковою ціною 5,6 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 3,4 млн грн. Із них із початковою ціною реалізації у 3,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком, та за 0,3 млн грн – транспорт та інші активи банку;

– на загальну суму 3,4 млн грн. Із них із початковою ціною реалізації у 3,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком, та за 0,3 млн грн – транспорт та інші активи банку; ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 0,2 млн грн, із них за 0,2 млн грн виставляються основні засоби, та за 0,06 млн грн – права вимоги за кредитами.

Варто зауважити, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, у травні вкладники 10 банків-банкрутів отримали майже 3,4 млн грн відшкодувань.