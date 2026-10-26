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На рахунках українців уже 1,78 трлн грн: за місяць додалося 19,4 млрд грн

гривні
На рахунках українців уже 1,78 трлн грн

Загальна сума вкладів фізичних осіб та ФОП у банках України станом на 1 жовтня 2026 року сягнула 1,7796 трлн грн. За вересень вона збільшилася на 19,4 млрд грн, а від початку року — майже на 162 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Основна частина коштів українців зберігається у гривні. Обсяг вкладів у національній валюті за вересень збільшився на 14,5 млрд грн — до 1,1724 трлн грн.

Вклади в іноземній валюті за місяць зросли на 4,9 млрд грн — до 607,2 млрд грн.

Таким чином, майже три чверті місячного приросту забезпечили саме гривневі кошти.

Скільки грошей у банках тримають ФОП

На фізичних осіб-підприємців припадає лише 3,2% усіх вкладників, однак їхня частка у загальній сумі коштів становить 11,7%.

Станом на 1 жовтня ФОП тримали у банках 207,4 млрд грн. Їхні кошти також підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

71% коштів українці тримають до запитання

Більшість грошей населення та ФОП зберігається не на строкових депозитах, а на рахунках до запитання.

На 1 жовтня їхня частка становила 71,2%, тоді як на строкові вклади припадало лише 28,8%.

Фото 2 — На рахунках українців уже 1,78 трлн грн: за місяць додалося 19,4 млрд грн

Серед строкових депозитів 17,34% загальної суми вкладів припадає на кошти зі строком до трьох місяців, 6,97% — від трьох до шести місяців, 3,8% — від пів року до року і лише 0,69% — на строк понад рік.

Найбільшу частку коштів — 25,88% — становлять вклади від 10 тис. до 200 тис. грн. Ще 20,74% припадає на вклади від 200 тис. до 600 тис. грн.

Водночас 16,56% усіх коштів зосереджено на рахунках із сумами понад 5 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 вересня вклади українців зросли до 1,76 трлн грн. Тоді за серпень вони збільшилися на 9,6 млрд грн, причому майже 70% місячного приросту забезпечили кошти в іноземній валюті.

Автор:
Тетяна Гойденко

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