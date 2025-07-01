На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони, є затримки у русі поїздів

На Рівненщині стався схід порожніх вагонів вантажного поїзда, унаслідок чого низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" карпатського напрямку курсує із затримками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків змінюють маршрут і прямують через Тернопіль. Орієнтовна затримка – понад 2 години. Водночас пасажирів, які мали здійснити посадку або висадку на станціях Дубно, Броди, Шепетівка та Славута, обслуговуватиме швидкісний поїзд Інтерсіті №744 Львів – Київ.

Саме він першим пройде ушкодженою ділянкою після її часткового відновлення протягом найближчих двох годин.

Компанія просить пасажирів, які планують пересадку на інші поїзди "Укрзалізниці", повідомити про це провідника або стюарда. Диспетчерський центр допоможе налагодити стиковки.

Відновлювальні роботи тривають. На місці працюють фахівці та вся необхідна техніка. "Укрзалізниця" приносить вибачення за вимушені незручності та обіцяє інформувати пасажирів про розвиток ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці "Ясіня — Вороненко" стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії."Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.