На роботу "Укрпошти" поскаржився Верховний суд: у чому звинувачують

Процес оптимізації відділень національного оператора поштового зв’язку "Укрпошти" у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади. Судові справи часто вчасно не доставлялися і навіть губилися.

Про це заявив керівник апарату Верховного суду Віктор Капустинський, пише sud.ua.

За його словами, закриття відділень "Укрпошти" у будівлях касаційних судів призвело до негативних наслідків.

"Ми миттєво зіштовхнулися з проблемою порушення строків надходження поштової кореспонденції до Верховного суду", - зауважив Капустинський.

Він розповів, що працівники судів навіть їздили по поштових відділеннях столиці та розшукували серед кореспонденції судові справи.

"Доставка значної кількості судових справ до Верховного суду тривала місяцями", - наголосив Капустинський.

Крім того, матеріали декількох судових справ, за словами керівника апарату ВС, "Укрпошта" втратила взагалі.

Втім, як наголосив Капустинський, "зараз ситуація дещо покращилася".

Верховний суд вже не вперше звертає увагу на якість роботи "Укрпошти" в питаннях забезпечення доставки судових справ.

Як розповідав голова Верховного суду Станіслав Кравченко, спостерігаються дещо дивні речі, коли поштові повідомлення для судів не тільки не доставляються вчасно, але й чомусь надсилаються в інші міста.

"У нас багато проблем з "Укрпоштою". Коли відбувається розгляд проваджень у місті Києві, то чомусь пошта для судів їде з Києва на Харків. Така ситуація відображається на строках розгляду справ, - повідомляв голова Верховного суду.

Нагадаємо, "Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.