На розвиток залізничної інфраструктури з бюджету виділяють 128 млн грн

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання 128 млн грн, передбачених у державному бюджеті для фінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури у співпраці з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що рішення уряду дозволяє запустити нову бюджетну програму, яка вперше з’явилася у цьогорічному бюджеті, але не мала затвердженого механізму фінансування.

"Відтепер реалізація проєктів, які передбачають модернізацію залізничної інфраструктури у партнерстві з ЄС, стане можливою", - наголошують у Мінрозвитку.

Там додають, що затверджений порядок також передбачає спрощений підхід до визначення отримувачів бюджетних коштів за цією програмою.

"Це дасть змогу оперативніше запускати проєкти та ефективніше використовувати міжнародну допомогу для розвитку залізничної інфраструктури України", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

Загальна вартість проєкту становить 85,91 млн євро, яка буде покрита за рахунок коштів CEF, держбюджету, залучених та власних коштів УЗ.

Проєкт планується реалізувати до 2027 року, частину коштів уже передбачено в держбюджеті та виділено авансовий платіж фондом CEF.