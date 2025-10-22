Запланована подія 2

На Сумщині ворог обстріляв автомобілі "Укрпошти"

На Сумщині Росія протягом останніх двох днів обстріляла автомобілі “Укрпошти” у прикордонних районах. За цей час пошкоджено дві машини.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Обстріли пошкодили дві автівки 

"На щастя, машини витримали. Екіпажі вже евакуйовані й у безпеці. Щиро дякую нашим героїчним працівникам за відданість і мужність, а місцевим громадам, поліції та ЗСУ — за допомогу, безпеку і своєчасну евакуацію", - написав Смілянський.

Попри обстріли, працівники "Укрпошти" продовжують обслуговувати прифронтові громади, де мешкає понад 10 000 людей. Для забезпечення безпеки та ефективної роботи співпрацюють із місцевими громадами, поліцією та ЗСУ.

У компанії закликають усіх, хто хоче допомогти, робити це безпосередньо у прифронтових громадах, де підтримка буде справді корисною.

"А всім "експертам", які мають поради та думки, — завчасно дякую, але не треба. Якщо справді є бажання й досвід — можу надати адреси прифронтових громад, де ваші руки та допомога будуть по-справжньому корисними", - написав директор компанії.

Раніше повідомлялось, що після обстрілу селища Ярова на Донеччині, де 9 вересня загинули 24 особи, які отримували пенсію, "Укрпошта" змінить процедуру виплат у прифронтовій зоні. 

Автор:
Ольга Опенько