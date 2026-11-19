Капітальний ремонт мосту через річку Рата в Раві-Руській на Львівщині наближається до завершення. Споруда на міжнародній трасі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею, готова на 95%. Завершити ремонтно-будівельні роботи планують навесні 2027 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Міст експлуатується майже 60 років. Від часу його будівництва на споруді проводили лише поточні роботи з утримання. Нинішній проєкт передбачає фактичну перебудову мосту, щоб привести його технічний стан у відповідність до сучасних вимог безпеки та транспортних навантажень.

Що вже зробили під час ремонту мосту

Підрядна організація виконала основний комплекс будівельних робіт. Зокрема, облаштувала три опори, встановила прогонові будови, забетонувала монолітну плиту та влаштувала гідроізоляцію проїзної частини.

Також на мосту облаштували тротуар, встановили перильне й бар’єрне огородження та збудували підпірну стінку.

Наразі залишилося влаштувати верхній шар дорожнього покриття, пофарбувати бетонні поверхні та нанести дорожню розмітку.

Коли завершать ремонт

Завершити ремонтно-будівельні роботи на мосту через Рату планують навесні 2027 року.

Перебудова споруди є частиною робіт із модернізації міжнародної траси М-09. Старі мости, зведені в середині минулого століття, не завжди розраховані на сучасні транспортні навантаження. Їхній технічний стан безпосередньо впливає на безпеку руху, пропускну спроможність доріг та безперебійність логістики.

Під час оновлення штучних споруд передбачають, зокрема, розширення проїзної частини та облаштування велопішохідних зон. Такі рішення мають покращити умови руху для автомобілістів, велосипедистів і пішоходів.

Які ще роботи тривають у Раві-Руській

Окрім реконструкції мосту, у межах населеного пункту продовжують облаштовувати дощову каналізацію, будувати кільцеву транспортну розв’язку та влаштовувати дорожній одяг.

На час проведення робіт у Раві-Руській діють обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення.

Нагадаємо, триває реконструкція 22-кілометрової ділянки Північного обходу Житомира на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Проєкт передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг для збільшення пропускної спроможності міжнародного маршруту.