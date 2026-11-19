На відновлення Кримського мосту можуть знадобитися роки, якщо Україна не завдасть нових ударів. За оцінкою інженерів, лише повернення автомобільного руху може тривати близько двох років. Терміни залежатимуть від масштабу пошкоджень і стану опор мосту.

Як пише Dilo, про це повідомляє The New York Times.

Після атаки, внаслідок якої обвалилася головна чотирисмугова ділянка дороги, російський міністр транспорту Дмитро Ядров побіцяв відновити міст у стислі терміни, однак інженерні оцінки свідчать про значно довший період робіт.

Чому ремонт може тривати роками

Найскладніше пошкодження — сталева арка над судноплавним каналом. Її довжина становить майже 750 футів (228,60 м). Конструкцію виготовляли кілька місяців, близько 11 місяців зварювали на березі, а потім встановлювали на мосту.

Професор цивільного та екологічного будівництва Андреас Каппос оцінює термін відновлення автомобільного руху приблизно у два роки. Такий прогноз можливий, якщо опори арки не зазнали серйозних пошкоджень, а ремонт не перериватимуть нові українські атаки.

Інженер-консультант Дональд Дузенберрі зазначив, що спершу доведеться прибрати уламки. Якщо пошкоджені опори, відновлення буде складнішим. Арка відрізняється від інших частин мосту, тому її заміна потребуватиме окремих робіт.

Після попередніх ударів у жовтні 2022 року автомобільний рух відновили приблизно за чотири з половиною місяці, а ремонт залізниці завершили майже за сім місяців. Після атаки в липні 2023 року повноцінний рух повернули майже за три місяці.

Як зазначають фахівці, нинішні пошкодження значно масштабніші, тому попередні терміни ремонту не можна напряму переносити на цю ситуацію.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка до цього отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це була друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".

Сьогодні, 19 листопада, Кримський міст зазнав третьої атаки протягом останніх трьох діб, внаслідок якої залізний рух спорудою було перекрито.

Пізніше стало відомо, що українським військовим вдалося спланувати та провести масштабну атаку на Кримський міст, попри обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink. Для управління ударними безпілотниками й ракетами вони використали власну мережу повітряних ретрансляторів, так званих “летючих модемів”.