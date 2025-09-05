На відновлення сектору охорони здоров’я Україні потрібно понад $19 млрд: яка роль партнерів

На відбудову сектору охорони здоров'я України протягом наступних десяти років потрібно понад $19 млрд, що становить 4% від загальних потреб на відбудову країни ($524 млрд). Ця сфера є одним із пріоритетів відновлення на 2025 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Заступниця міністра Ольга Зикова на конференції Ukraine ReHealth 2025 зауважила, що з лютого 2022 року, коли більшість бюджетних ресурсів спрямовуються на оборону, Україна покладається на фінансову допомогу міжнародних партнерів для покриття соціальних витрат, зокрема, у медичній сфері.

Відновлення медичної сфери — це не лише інвестиції в інфраструктуру та зарплати, а й системна трансформація, що відповідає європейським стандартам. Процес ускладнюється постійною необхідністю відбудови зруйнованих об'єктів та збільшенням навантаження на лікарні через зростання кількості внутрішньо переміщених осіб.

Зикова наголосила, що успіх залежить від ефективної координації міжнародної підтримки, гнучкості її впровадження, проведення необхідних реформ та залучення приватного сектору. Ключовими змінами у співпраці з партнерами стали:

Гнучкість та стратегічне партнерство. Перехід від реагування на надзвичайні ситуації до стратегічного партнерства, що поєднує фінансові інструменти з системними реформами.

Перехід від реагування на надзвичайні ситуації до стратегічного партнерства, що поєднує фінансові інструменти з системними реформами. Покращення координації. Мінфін координує іноземне фінансування, щоб уникнути дублювання та забезпечити узгодженість допомоги. Кожна міжнародна фінансова організація має свою роль: Світовий банк підтримує реформи, ЄБРР допомагає держпідприємствам, а ЄІБ інвестує в інфраструктуру.

Мінфін координує іноземне фінансування, щоб уникнути дублювання та забезпечити узгодженість допомоги. Кожна міжнародна фінансова організація має свою роль: Світовий банк підтримує реформи, ЄБРР допомагає держпідприємствам, а ЄІБ інвестує в інфраструктуру. Впровадження стандартів ЄС. Україна прагне "відбудувати краще, ніж було", що означає не лише відновлення, а й реформування системи для її відповідності стандартам ЄС.

Україна прагне "відбудувати краще, ніж було", що означає не лише відновлення, а й реформування системи для її відповідності стандартам ЄС. Модель змішаного фінансування. Інтеграція грантів у кредитні програми знижує фінансові ризики та є ефективним інструментом, який варто масштабувати.

Інтеграція грантів у кредитні програми знижує фінансові ризики та є ефективним інструментом, який варто масштабувати. Співпраця з приватним сектором. Залучення приватних медичних закладів до відновлення диверсифікує ринок, зменшує навантаження на бюджет та сприяє інноваціям.

Заступниця міністра зазначила, що міжнародні партнери демонструють гнучкість, створюючи нові інструменти для роботи з Україною. Уряд зі свого боку продовжує працювати над прозорістю, щоб посилювати довіру донорів та збільшувати обсяги допомоги. За останні 3,5 роки Україна залучила майже $145 млрд міжнародної підтримки.

Раніше повідомлялося, що Україна потребуватиме 8 мільярдів доларів додаткового зовнішнього фінансування у 2026 році.