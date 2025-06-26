- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Закарпатті продають земельні ділянки зі станціями гірськолижного витягу
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про реалізацію майнового комплексу, до складу якого входять 494 земельні ділянки, а також верхня та нижня станції гірськолижного витягу в Закарпатській області.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що за результатами відкритого конкурсного відбору реалізатором активу виступає приватне підприємство «Тендер Онлайн».
В АРМА наголошують, що актив має високу інвестиційну привабливість.
"Йдеться про значні за площею земельні ділянки, розташовані в гірському регіоні з перспективами розвитку туристичної інфраструктури, зокрема гірськолижних курортів, що сприятиме зростанню економічного потенціалу регіону", - уточнюють у відомстві.
Деталі аукціону
Майно розподілено на три окремі лоти, які вже опубліковано в системі Прозорро.Продажі:
- Лот загальною площею 26,7366 га.
- Лот загальною площею 199,1488 га до яких входять в тому числі нижня та верхня станція гірськолижного витягу.
- Лот загальною площею 234,7903 га.
Прийом пропозицій триває до 6 липня 2025 року о 20:00. Проведення електронного аукціону заплановано на 7 липня 2025 року.
Нагадаємо, АРМА оголосило конкурс з реалізації 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання.