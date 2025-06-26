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На Закарпатті продають земельні ділянки зі станціями гірськолижного витягу

На Закарпатті продають земельні ділянки
Фото: prozorro.sale

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про реалізацію майнового комплексу, до складу якого входять 494 земельні ділянки, а також верхня та нижня станції гірськолижного витягу в Закарпатській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що за результатами відкритого конкурсного відбору реалізатором активу виступає приватне підприємство «Тендер Онлайн».

В АРМА наголошують, що актив має високу інвестиційну привабливість.

"Йдеться про значні за площею земельні ділянки, розташовані в гірському регіоні з перспективами розвитку туристичної інфраструктури, зокрема гірськолижних курортів, що сприятиме зростанню економічного потенціалу регіону", - уточнюють у відомстві.

Деталі аукціону

Майно розподілено на три окремі лоти, які вже опубліковано в системі Прозорро.Продажі:

Прийом пропозицій триває до 6 липня 2025 року о 20:00. Проведення електронного аукціону заплановано на 7 липня 2025 року.

Нагадаємо, АРМА оголосило конкурс з реалізації 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання.

Автор:
Світлана Манько