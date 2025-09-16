На Закарпатті триває відновлення мосту: які роботи вже виконані

В Закарпатській області відновлюють міст через річку Жденівка, який обвалився у червні 2025 року. Роботи ведуться без використання державних чи місцевих коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонт мосту

Міст через річку Жденівка на дорозі Т-07-10 у Жденіївській громаді Закарпатської області обвалився у червні 2025 року. Внаслідок цього без сполучення залишилися вісім населених пунктів гірської місцевості, тож для забезпечення проїзду була оперативно облаштована тимчасова переправа.

Наразі аварійні роботи з відновлення мосту ведуться на км 32+179 дороги Ужок – Нижні Ворота. Уже змонтовані балки прогонової будови між береговими опорами. Наступним етапом стане монолічення та встановлення захисної плити.

Відновлення мосту здійснюється у рамках Меморандуму між Службою відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області та ТОВ "Вітряний парк Верховинський" без залучення державних або місцевих коштів. Фахівці Служби контролюють дотримання підрядником проєктних вимог та якість виконаних робіт.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.