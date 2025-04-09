На Закарпатті викрили мережу супермаркетів, яка реалізувала товарів на 288 млн грн через схему "дроблення бізнесу"

Детективами Бюро економічної безпеки на Закарпатті розкрито протиправну діяльність службових осіб товариства, які ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, використовуючи схему "дроблення бізнесу". В ході розслідування встановлено, що через понад 50 ФОПів було реалізовано товарів на суму 288 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Мережа супермаркетів ухилилася від сплати податку на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах, використовуючи спрощену систему оподаткування для ФОПів. Зокрема, протягом певного періоду часу реалізація товарів у магазинах мережі здійснювалася від імені понад 50 фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

З метою маскування незаконних дій та створення перешкод для слідства, офіс компанії було зареєстровано за юридичною адресою місцевого адвоката.

"Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо", - йдеться у повідомленні БЕБ.

Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.

Наразі триває досудове розслідування. Вживаються заходи для встановлення всіх обставин скоєння злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.