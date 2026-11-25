На Житомирщині продовжують будувати шляхопровід через залізницю поблизу міста Чуднів на трасі Н-03 Житомир — Чернівці. Він має замінити залізничний переїзд, де водіям доводиться чекати на відкриття шлагбаума, та скоротити час поїздки майже на годину.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Хід робіт

Наразі завершують зведення одного з підходів до шляхопроводу з боку Чуднова. Для цього побудували підпірну стінку заввишки близько 12 метрів, використали 108 тис. тонн відсіву та понад 70 тис. блоків.

На наступному етапі будівельники облаштовують перехідні плити, тротуарні консолі та деформаційні шви. Зведення підходу вже дало змогу працівникам і частині техніки діставатися до шляхопроводу.

Як зміниться рух

Після завершення будівництва автомобільний і залізничний потоки рухатимуться на різних рівнях. Це усуне необхідність зупинятися перед шлагбаумом і зменшить ризик зіткнення автомобілів із поїздами.

Також водії зможуть уникати аварійних об'їздів, що має скоротити витрати на пальне та зменшити ризик ДТП на цих ділянках. Для пішоходів передбачили два окремі проходи через залізничну ділянку.

Нагадаємо, на Київщині відновлюють шляхопровід поблизу Макарова за 396 млн грн. Наразі роботи виконані на 69%, а завершити їх планують до кінця року за сприятливої погоди.