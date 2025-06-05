Нацбанк не бачить ризиків через несплату $665 млн за ВВП-варантами

Національний банк не бачить негативного впливу на фінансову стабільність через несплату 2 червня $665,5 млн за ВВП-варантами. У НБУ зазначили, що тривають переговори щодо умов реструктуризації і ситуація залишається контрольованою.

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Як пише Delo.ua, посилаючись на інформацію Інтерфакс-України, про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Реструктуризація ВВП-варантів

"Ми не бачимо жодних негативних проявів… Жодного негативу нема. Відбувається і продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації", – сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ нагадав, що Нацбанк не бере участі в процесі реструктуризації, хоча має у своєму портфелі ВВП-варанти на $44 млн із загального обсягу емісії $3,24 млрд. За його словами, з минулого року діє мораторій на виплати за цими інструментами, тож питання перебуває під контролем уряду й не несе загроз для фінансової стабільності.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global оголосило дефолт України за державними облігаціями, прив'язаними до ВВП, через прострочений платіж у розмірі 665 млн доларів, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року і знизило їхній рейтинг до “D”.

У той же час воно підтвердило свої довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті на рівні "SD/SD" (вибірковий дефолт) та довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги в місцевій валюті на рівні "CCC+/C".

У квітні Україна представила власникам близько 30% ВВП-варантів два варіанти реструктуризації:

Обмін на облігації — варанти обмінюються на єврооблігації, випущені у 2024 році, у співвідношенні 1:1,35 (на кожен варант — 1,35 облігацій "A" і "B"). Зміна умов — виплати за 2025–2028 роки скасовуються, опціон викупу продовжується до 2029 року з поступовим зростанням ціни (від 85 до 100 центів). Інвестори також отримають 36,6 центів облігацій на кожні 100 центів варантів.

Для реструктуризації необхідна згода 75% власників за сукупним номіналом ВВП-варантів від присутніх на зборах власників за наявності кворума.

В той же час спецкомітет власників ВВП-варантів відхилив цю пропозицію та у свою чергу запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на червень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації "C" зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Наразі ВВП-варанти котируються на Франфуртській біржі по 69,00% від номіналу, що на 0,20% менше, ніж день тому.

У серпні 2022 року Україна вже переглядала умови ВВП-варантів. Тоді домовилися:

відкласти виплати за 2023 рік на 14 місяців — до серпня 2024 року (приблизно $100 млн із відсотками 7,75% річних);

обмежити можливий обсяг виплат у 2025 році — не більше 0,5% ВВП за результатами 2023 року;

продовжити строк обігу варантів до 2039 року;

дозволити державі викупити варанти повністю або частково у 2024–2027 роках.

За первинними умовами випуску (реструктуризація 2015 року), виплати за ВВП-варантами залежать від темпів зростання економіки:

при зростанні ВВП до 3% — виплат немає;

від 3% до 4% — 15% суми перевищення понад 3%;

понад 4% — додатково ще 40% суми перевищення понад 4%.

До 2025 року діє обмеження — максимум 1% ВВП, однак після цього таких лімітів не передбачено, що викликає критику через потенційно високі виплати у разі швидкого економічного зростання.

Нагадаємо, раніше Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт", заявивши, що він збережеться, доки країна не врегулює ситуацію з більшістю своїх комерційних зовнішніх кредиторів. За словами агентства, варранти ВВП офіційно вважатимуться непрацюючими після дати несплаченого платежу.