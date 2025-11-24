- Категорія
Нацбанк оновлює порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій
НБУ пропонує новий порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій, включно з механізмами обміну інформацією та заходами впливу, щоб зробити регулювання більш прозорим і ефективним.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.
Проєкт регулювання кредитних бюро
Мета документа - удосконалити механізми нагляду за бюро кредитних історій та зробити процес взаємодії з Нацбанком більш прозорим і зрозумілим.
По-перше, проєкт визначає окремий порядок здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій та заходи, які Національний банк може застосовувати для забезпечення цього контролю.
По-друге, документ уточнює процес обміну інформацією між бюро кредитних історій та Нацбанком у межах адміністративної процедури, регламентує вимоги до документів та порядок їх подання у рамках окремих процедур.
Таким чином, нове положення має на меті підвищити ефективність регулювання та забезпечити більш чітку і прозору взаємодію між Нацбанком та бюро кредитних історій.
Раніше повідомлялося, що банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року.