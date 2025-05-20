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Нацбанк підписав меморандум про співпрацю з Мінветеранів: які ініціативи

зсу
НБУ та Мінветеранів об'єднали зусилля для підтримки ветеранів

У День банківських працівників України, 20 травня 2025 року, Національний банк та Міністерство у справах ветеранів України підписали меморандум про співпрацю.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Метою цього документу є спільна діяльність, спрямована на реінтеграцію та адаптацію ветеранів та ветеранок війни до цивільного життя. Крім того, меморандум передбачає створення можливостей для професійної реалізації ветеранів у фінансовому секторі та підвищення обізнаності працівників фінансової галузі, ветеранів та їхніх родин щодо державних програм підтримки.

Зазначається, що подія відбулася під час регулярної зустрічі керівництва НБУ та 30 найбільших банків, присвяченої темі безбар’єрності у фінансовому секторі.

У зустрічі взяла участь міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, яка окреслила ключові напрями державної ветеранської політики. Вона підкреслила важливість підтримки з боку банківського сектору в реалізації Стратегії ветеранської політики до 2030 року.

Йшлося про впровадження стандартів фізичної та ментальної реабілітації, а також програм, що допомагають ветеранам та ветеранкам знайти нові професії та повернутися до активного життя. Серед таких ініціатив – облаштування ветеранських просторів, підтримка цифрової інфраструктури, модернізація системи реабілітації та професійної переорієнтації.  

Крім того НБУ та банківська система долучаються до Національного тижня безбар’єрності, що вперше проводиться в Україні з 19 до 25 травня 2025 року в межах Стратегії створення безбар’єрного простору в Україні за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, ще 74 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями шостої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти. Вони отримають 37 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Від старту програми "Власна справа" грантерами стали понад 1500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. 

Автор:
Тетяна Бесараб