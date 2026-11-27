Національний банк України (НБУ) випустив пам'ятну срібну монету "З миром у серці. Іван Павло II" номіналом 10 гривень. Її введення в обіг приурочене до 25-ї річниці візиту Папи Римського в Україну.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

На аверсі монети зображено силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з них тримає оливкову гілку – символ миру.

По колу розміщено написи українською та польською мовами: "Прощаємо і просимо прощення".

На реверсі зображено портрет Папи Римського Івана Павла II з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розміщено стилізований силует голуба, а по колу – світське та папське імена понтифіка українською та польською мовами.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Для оздоблення використано кольоровий друк.

Автором дизайну монети є Володимир Таран, скульптором – Володимир Атаманчук. Тираж монети становить 3000 штук.

Де придбати пам'ятну монету

Монета буде доступна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах.

Інформацію про початок продажу оприлюднять на їхніх сайтах.

Нагадаємо, 20 листопада НБУ ввів в обіг срібну монету "Архістратиг Михаїл" номіналом 10 гривень. Її виготовили зі срібла 999 проби з елементами позолоти. Тираж монети – до 15 тис. штук.