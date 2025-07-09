Нацбанк виявив порушення у п’яти фінансових установах: що відомо

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній через неподання визначених документів, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу у 2024 році. Компанії мають виправити виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Заходи впливу НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній через порушення, виявлені під час наглядових заходів. Йдеться про неподання документів, передбачених нормативними вимогами у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу у 2024 році.

Заходи впливу були застосовані до таких компаній:

ТОВ "Фінансова компанія "Рікард";

ТОВ "Фінансова компанія "Сато";

ТОВ "Фінансова компанія "Мега";

ТОВ "Фінансова компанія "Ю-Бейс";

ТОВ "Лізингова компанія "Атон-ХХІ".

Нацбанк зобов’язав ці компанії усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Встановлений строк для виконання вимог – до 4 серпня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.