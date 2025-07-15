Нацбанк зобов’язав дві фінансові компанії усунути порушення: про що йдеться

Національний банк України застосував заходи впливу до компаній "Кредит Партнерс" та "Санлайт Ессетс і Компанія" з вимогою усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність із законодавством України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужбиНБУ.

НБУ застосував заходи впливу

До компанії "Кредит Партнерс" застосовано захід впливу через неподання необхідної інформації, пояснень та документів у встановлені строки.

Компанія "Санлайт Ессетс і Компанія" отримала захід впливу через відсутність звітності за перші три місяці 2025 року.

Обидві компанії повинні усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність із вимогами законодавства до 4 серпня 2025 року.

Рішення про застосування заходів було прийняте 14 липня 2025 року і набирає чинності з моменту офіційного повідомлення компаніям. Воно може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців із дати отримання.

Що відомо про компанії?

ТОВ "Кредіт Партнерс"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Кредіт Партнерс" було зареєстровано в 2018 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 20,15 млн грн.

Основний вид діяльності — надання різноманітних фінансових послуг, які не включають страхування та пенсійне забезпечення. Загалом у цій сфері компанія має значний досвід і обсяг роботи.

Також компанія займається фінансовим лізингом, пропонуючи клієнтам вигідні умови оренди майна з правом подальшого викупу. Крім того, вона надає різні види кредитування, допомагаючи задовольнити потреби клієнтів у фінансуванні.

Окремою діяльністю є посередництво у виконанні договорів, пов’язаних з операціями на ринку цінних паперів або товарів, що дозволяє ефективно підтримувати угоди між сторонами.

Бенефіціарний власник - Мавіді Світлана.

Компанія "Санлайт Ессетс і Компанія"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Санлайт Ессетс і Компанія" було зареєстровано в 2009 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1,4 млн грн.

Основний напрямок діяльності — різні форми кредитування, які допомагають клієнтам отримати необхідні фінансові ресурси.

Додатково компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, що передбачає широкий спектр товарів і послуг для різних сфер бізнесу.

Бенефіціарний власник - Мельохін Владислав.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.