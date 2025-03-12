Національний банк розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору: що відомо

Національний банк виконуючи свої повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, пропонує впровадити єдиний підхід до її захисту у фінансовому секторі.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Пропозиції Нацбанку

Регулятор планує встановити:

порядок віднесення об'єктів банків, надавачів небанківських фінансових послуг, а також операторів платіжних систем і технологічних операторів платіжних послуг до об'єктів критичної інфраструктури, що знаходяться під наглядом НБУ;

методику визначення процедури та критеріїв для віднесення ідентифікованих об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору до однієї з категорій критичності;

порядок розроблення паспортів безпеки для об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору.

Також Національний банк має намір посилити організацію кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.

Зазначається, що реалізація цих новацій:

сприятиме підвищенню стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору до сучасних загроз та забезпеченню безперервного надання фінансових послуг;

забезпечить координацію та взаємодію між суб’єктами фінансового сектору, спрямовані на досягнення належного рівня захищеності критичної інфраструктури фінансового сектору;

сприятиме вдосконаленню нормативного врегулювання питань забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі Україн

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про критичну інфраструктуру фінансового сектору", який наразі пропонується для громадського обговорення.

Цей документ має затвердити:

Положення про критичну інфраструктуру фінансового сектору;

Зміни до Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України.

Нагадаємо, НБУ заперечує можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.