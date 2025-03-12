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Національний банк розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору: що відомо
Національний банк виконуючи свої повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, пропонує впровадити єдиний підхід до її захисту у фінансовому секторі.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Пропозиції Нацбанку
Регулятор планує встановити:
- порядок віднесення об'єктів банків, надавачів небанківських фінансових послуг, а також операторів платіжних систем і технологічних операторів платіжних послуг до об'єктів критичної інфраструктури, що знаходяться під наглядом НБУ;
- методику визначення процедури та критеріїв для віднесення ідентифікованих об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору до однієї з категорій критичності;
- порядок розроблення паспортів безпеки для об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору.
Також Національний банк має намір посилити організацію кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.
Зазначається, що реалізація цих новацій:
- сприятиме підвищенню стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору до сучасних загроз та забезпеченню безперервного надання фінансових послуг;
- забезпечить координацію та взаємодію між суб’єктами фінансового сектору, спрямовані на досягнення належного рівня захищеності критичної інфраструктури фінансового сектору;
- сприятиме вдосконаленню нормативного врегулювання питань забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі Україн
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про критичну інфраструктуру фінансового сектору", який наразі пропонується для громадського обговорення.
Цей документ має затвердити:
- Положення про критичну інфраструктуру фінансового сектору;
- Зміни до Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України.
Нагадаємо, НБУ заперечує можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.