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Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 областях у справах щодо ухилянтів (ФОТО)

Поліція влаштувала понад 200 обшуків
Поліція влаштувала понад 200 обшуків. Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція проводить 200 обшуків у справах стосовно незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Слідчі дії відбуваються одночасно на території 19 областей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що незаконні перетини кордону вчиняються шляхом шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.

Фото 2 — Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 областях у справах щодо ухилянтів (ФОТО)

Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почали обшуки на території 19 регіонів у осіб, причетних до незаконних оборудок.

Подробиці у поліції пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.

Фото 3 — Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 областях у справах щодо ухилянтів (ФОТО)

Зауважимо, на початку січня оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції провели понад 600 одночасних обшуків в рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків з України.

Автор:
Світлана Манько