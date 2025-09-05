Надходження митних платежів зросли майже на 16%: податки з яких товарів принесли найбільше коштів

У серпні 2025 року до Державного бюджету України надійшло податків від митних платежів на суму $1,51 млрд. Це на 15,8% більше порівняно з серпнем 2024 року ($1,31 млрд). Загальний обсяг імпортованих товарів збільшився на 34,8% і склав 3,75 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Водночас, частка оподаткованого імпорту в загальному обсязі зменшилася до 81% у серпні 2025 року відносно 94% аналогічного періоду минулого року. Обсяг оподаткованого імпорту зріс на 16,2% і становив 3,02 млн тонн. У порівнянні з липнем 2025 року, обсяги оподаткованого імпорту в серпні зменшилися на 25 тис. тонн.

Основні фактори зростання та спаду

Зростання надходжень від митних платежів у серпні 2025 року забезпечено завдяки збільшенню імпорту та підвищенню податків на певні групи товарів. Найбільше зростання зафіксовано по таких товарах:

нафтопродукти (+ 3,42 млрд грн);

легкові автомобілі (+ 1,05 млрд грн);

нафтові гази (+ 0,94 млрд грн);

кам'яне вугілля, антрацит (+ 0,51 млрд грн);

електрогенератори (+ 0,36 млрд грн);

продукти, що містять тютюн/ТВЕНи (+0,21 млрд грн);

мінеральні та хімічні добрива (+ 0,18 млрд грн).

Водночас, через суттєве зниження обсягів імпорту деяких товарів, надходження митних платежів зменшилися. Найбільше падіння зафіксовано при імпорті:

електроенергія (- 1,05 млрд грн);

прості ефіри, ефіроспирти, ефірофеноли, пероксиди (- 0,18 млрд грн);

плоский прокат з вуглецевої сталі (- 0,17 млрд грн);

обладнання для виробництва паперу та картону (- 0,09 млрд грн).

Нагадаємо, у липні 2025 року до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.