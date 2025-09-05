Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження митних платежів зросли майже на 16%: податки з яких товарів принесли найбільше коштів

гривні
Митниця перерахувала до держбюджету $1,51 млрд. / Depositphotos

У серпні 2025 року до Державного бюджету України надійшло податків від митних платежів на суму $1,51 млрд. Це на 15,8% більше порівняно з серпнем 2024 року ($1,31 млрд). Загальний обсяг імпортованих товарів збільшився на 34,8% і склав 3,75 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Водночас, частка оподаткованого імпорту в загальному обсязі зменшилася до 81% у серпні 2025 року відносно 94% аналогічного періоду минулого року. Обсяг оподаткованого імпорту зріс на 16,2% і становив 3,02 млн тонн. У порівнянні з липнем 2025 року, обсяги оподаткованого імпорту в серпні зменшилися на 25 тис. тонн.

Основні фактори зростання та спаду

Зростання надходжень від митних платежів у серпні 2025 року забезпечено завдяки збільшенню імпорту та підвищенню податків на певні групи товарів. Найбільше зростання зафіксовано по таких товарах:

  • нафтопродукти (+ 3,42 млрд грн); 
  • легкові автомобілі (+ 1,05 млрд грн); 
  • нафтові гази (+ 0,94 млрд грн); 
  • кам'яне вугілля, антрацит (+ 0,51 млрд грн); 
  • електрогенератори (+ 0,36 млрд грн); 
  • продукти, що містять тютюн/ТВЕНи (+0,21 млрд грн); 
  • мінеральні та хімічні добрива (+ 0,18 млрд грн).

Водночас, через суттєве зниження обсягів імпорту деяких товарів, надходження митних платежів зменшилися. Найбільше падіння зафіксовано при імпорті:

  • електроенергія (- 1,05 млрд грн); 
  • прості ефіри, ефіроспирти, ефірофеноли, пероксиди (- 0,18 млрд грн); 
  • плоский прокат з вуглецевої сталі (- 0,17 млрд грн); 
  • обладнання для виробництва паперу та картону (- 0,09 млрд грн).

Нагадаємо, у липні 2025 року до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук