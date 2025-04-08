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"Нафтогаз" та скандинавські партнери Bergen Engines і Itera об'єднаються для цифровізації газовидобутку
Група "Нафтогаз", норвезька компанія Bergen Engines та скандинавська Itera обговорили перспективи співпраці у цифровізації видобутку природного газу в Україні.
Про це стало відомо після зустрічі очільника компанії Романа Чумака з генеральним директором Bergen Engines Джоном Еріком Рьовом та операційним директором Itera Джоном Еріком Хьогбергом, інформує Інтерфакс-Україна.
"Нафтогаз" обговорив з партнерами цифровізацію газовидобутку
В рамках співпраці між "Нафтогазом", компаніями Bergen Engines та Itera розглядається впровадження сучасних ІТ-рішень, аналітики даних та хмарних технологій для підвищення ефективності роботи газових свердловин.
Окрім того, "Нафтогаз" подякував партнерам за надані газопоршневі установки, які в майбутньому опалювальному сезоні будуть забезпечувати тепло та електричну енергію для двох великих українських міст.
Ці установки сприятимуть зміцненню енергетичної стійкості країни, забезпечуючи надійне резервне живлення в умовах постійних атак на енергосистему, що є важливим для стабільного постачання тепла та електрики в домівки українців.
Про компанії
Bergen Engines - норвезька компанія з більш ніж 75-річним досвідом у розробці двигунів середньої швидкості для морських та наземних застосувань є одним із лідерів у постачанні технологій для енергетичного переходу до нульового вуглецевого сліду.
Itera - скандинавська ІТ-компанія, яка спеціалізується на сталих цифрових трансформаціях, працює в восьми країнах, зокрема в Україні. Вона надає послуги у сферах штучного інтелекту, хмарних технологій, аналітики та цифрового дизайну.
Чому Україна збільшила імпорт газу?
"Нафтогаз" продовжує імпортувати газ для компенсації втрат та формування достатніх резервів блакитного палива. З початку року вже імпортовано близько 800 млн кубометрів газу.
Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.
Як зазначають у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури є складною, але не критичною, і перебуває під повним контролем.