"Нафтогаз" відзвітував про збільшення прибутку: скільки заробили

За 9 місяців 2024 року чистий консолідований прибуток Групи “Нафтогаз” склав 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що консолідований операційний прибуток компанії за 9 місяців 2024 року досяг 32,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник складав 25,2 млрд грн.

Повідомляється, що "Нафтогаз" продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, продовжує постачати газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Крім того, компанія залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у січні-листопаді за підсумками своєї діяльності підприємства Групи сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 80 млрд грн.

"Підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують безперебійно працювати попри всі поточні виклики. Ми забезпечуємо стабільність зростання видобутку вуглеводнів та покращуємо фінансові показники. Дякую всій команді за такі результати", - зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України".

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Зауважимо, підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують збільшувати видобуток газу. За 11 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.