"Нафтогаз" відзвітував, скільки газу імпортували з початку року

"Нафтогаз" продовжує імпортувати газ для компенсації втрат та формування достатніх резервів блакитного палива. З початку року вже імпортовано близько 800 млн кубометрів газу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що спільно з урядом і міжнародними партнерами компанія працює над залученням фінансування для закупівлі необхідних обсягів газу на наступну зиму.

Як підкреслили в "Нафтогазі", внаслідок обстрілів було втрачено частину видобутку газу, тому пріоритетне завдання – відновлення пошкоджених об’єктів та поновлення видобутку до початку наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, 26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Також норвезький уряд виділив один мільярд норвезьких крон (95 млн євро) на підтримку імпорту газу в Україну, щоб забезпечити безперебійне постачання для населення, підприємств та промисловості.

Україні треба імпортувати з Європи рекордні обсяги газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.