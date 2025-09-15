"Нафтові санкції" від СБУ вийшли на новий рівень – експерт

Удари дронів СБУ по ключових нафтових портах росії на Балтиці вивели "санкції" Служби безпеки на новий рівень. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що удари підлеглих Малюка носять системний характер, а їх географія стає все ширшою. "Тільки за останній час дронами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій рф. Системність ударів викликає в ключовій галузі ворога "ефект доміно": проблем стає все більше, нафти і потужностей для її переробки все менше. Пару років тому українськи дрони дотягувались тільки до прикордонних російських областей. Сьогодні для дронів Служби безпеки немає недосяжного на території ворога. І потужні удари по портах Балтики це тільки підтверджують. Дрони діють на дистанції понад 1000 км від українського кордону і вражають об'єкти, які раніше вважались недосяжними", – пише політолог.

Екснардеп акцентує, що СБУ технологічно на крок попереду росіян. "Служба постійно вдосконалює свої дрони. Росіяни не встигають за цими змінами. Їм не вистачає ППО, щоб прикрити стратегічні об'єкти. Тому дрони летять на все більшу відстань і з незмінним успіхом", – вважає експерт.

"Мабуть, зайве казати, що російське керівництво розуміє тільки мову сили. І саме такі болючі для економіки ворога удари і є найкращим аргументам України у перемовинах. Коли наступний раз президент Трамп буде просити показати йому "українські карти", то одна з таких карт – це, безумовно, будуть удари дронів Служби безпеки", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі. Порт Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого рф обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через Приморськ щороку прокачується близько 60 млн тонн нафти, що приносить росії приблизно $15 млрд.