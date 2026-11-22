Засновниця російського маркетплейсу Wildberries та найбагатша жінка Росії Тетяна Кім залишила посаду генеральної директорки ТОВ "Вайлдберриз" через три дні після запровадження проти неї санкцій Європейського Союзу. З 19 листопада компанію очолює топменеджер Олексій Куліков.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мoscowtimes.

Згідно з реєстром, Кім обіймала посаду гендиректорки до 18 листопада включно. Уже наступного дня керівником компанії став Олексій Куліков, який також очолює рекламну агенцію "Диджико" та компанію "ВБ Інжиніринг".

Кадрові зміни відбулися на тлі перегляду структури власності об'єднаного бізнесу Wildberries і Russ (RWB).

Wildberries втратила контрольну частку в RWB

19 листопада у структурі власності RWB відбулися зміни, внаслідок яких частка ТОВ "Вайлдберриз" скоротилася із 65% до 45%.

Водночас частка іншого співвласника, компанії "Стинн", зменшилася із 35% до 25%.

Новими учасниками об'єднаної компанії стали два закриті пайові інвестиційні фонди — "Томь" і "Гало", які разом отримали 30% бізнесу.

Таким чином, ТОВ "Вайлдберриз" втратило контрольну частку в об'єднаній структурі, хоча залишилося її найбільшим окремим учасником.

Санкції ЄС проти Тетяни Кім

16 листопада Європейський Союз включив Тетяну Кім до нового санкційного списку проти Росії.

У ЄС вважають, що Wildberries сприяє забезпеченню російської армії, зокрема через продаж товарів військового та подвійного призначення.

Крім того, маркетплейс налагодив співпрацю з російським державним банком ВТБ, який уже перебуває під санкціями Євросоюзу.

В об'єднаній компанії RWB раніше заявляли, що санкції проти засновниці Wildberries не вплинуть на роботу бізнесу та його клієнтів.

Наразі немає підтвердження, що саме санкції ЄС стали безпосередньою причиною зміни керівництва та структури власності.

Що відомо про бізнес Тетяни Кім

Тетяна Кім заснувала Wildberries у 2004 році. Згодом компанія стала одним із найбільших маркетплейсів Росії.

За оцінкою Forbes, статки підприємниці за рік скоротилися із $7 млрд до $5 млрд. Попри це, вона залишається найбагатшою жінкою РФ.

У 2025 році оборот об'єднаного бізнесу Wildberries і Russ у Росії перевищив 6 трлн рублів.

Нагадаємо, 16 листопада Європейський Союз запровадив санкції проти Тетяни Кім, найбагатшої жінки Росії та засновниці Wildberries. Загалом до нового санкційного списку внесли 12 фізичних і 101 юридичну особу, зокрема представників російського бізнесу та фінансового сектору.