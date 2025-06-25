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Найбільше купують українську агропродукцію Іспанія, Нідерланди, Італія та Німеччина
Іспанія, Нідерланди, Італія та Німеччина стали найбільшими імпортерами української агропродукції, сукупний обсяг якої сягнув мільярдів доларів.
Як пише Delo.ua, про це повідомив Комітет аграрної та земельної політики з посиланням на Мінагрополітики.
Там відзначили, що попри воєнний стан Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку в світі. Найбільші обсяги української агропродукції імпортують європейські країни: Іспанія ($2,7 млрд), Нідерланди ($1,6 млрд), Італія ($1,3 млрд) та Німеччина ($1,2 млрд).
Зараз відпрацьовуються можливості виходу на нові ринки. У планах на 2025 рік вийти на 31 новий ринок, зокрема в країнах Африки, Близького Сходу та Китаю. Водночас головним завданням є перехід від сировинної моделі економіки до моделі з доданою вартістю.
Зазначається, що наразі річний агроекспорт України становить $24,5 млрд, тоді як у Польщі цей показник значно вищий — $56 млрд. Така суттєва різниця пояснюється тим, що середня ціна тонни української продукції становить $309, тоді як у Польщі — $1560.
"Це завдяки тому, що в ЄС переробляють продукцію і експортують її з доданою вартістю, а Україна продає за кордон зерно, майже не переробляючи його", - йдеться в повідомленні комітету.
Тільки за останній рік Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,668 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця.
Зокрема, з початку поточного сезону експортовано: пшениці – 15,566 млн тонн; ячменю – 2,314 млн тонн; жита – 10,8 тис. тонн; кукурудзи – 21,565 млн тонн.
Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.