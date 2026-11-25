Десятка найбільших ресторанних компаній України, які подали фінансову звітність за дев'ять місяців 2025 та 2026 років, отримала 25,67 мільярда гривень сукупного виторгу. За рік цей показник зріс на 15%, або майже на 3,4 мільярда гривень, тоді як 70% загального виторгу припало на "МакДональдз Юкрейн Лтд" (18 мільярдів гривень, що на 15% більше за торішній результат попри скорочення чистого прибутку мережі на 14% — до 1,25 мільярда гривень).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Друге місце в рейтингу посіла компанія "Контракт Продрезерв 5" (бренд Briscola) із виторгом 3 мільярди гривень, а трійку лідерів замкнула мережа "Тесті Фуд" (KFC), яка заробила 1,17 мільярда гривень.

Загалом до десятки увійшли одразу три юрособи бренду KFC — окрім "Тесті Фуд", це "ГРГ-Україна" (968,2 мільйона гривень) та "ДТС-Харків" (951 мільйон гривень), а також "Домінос Піцца Юкрейн" (493,3 мільйона гривень), "СНС Кейтеринг" (302,8 мільйона гривень), кейтерингова компанія "Понтем.УА" (295,3 мільйона гривень), "Королівська пивоварня" з групи Emily Resort та Dragon Park (285,6 мільйона гривень) і мережа "Сушия" (261 мільйон гривень).

Темпи відкриття нових закладів і закриття ФОПів у галузі

Попри зростання доходів найбільших гравців, темпи появи нових бізнесів у сфері громадського харчування сповільнилися — за січень–жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 11 854 нові ФОПи у ресторанній галузі, що на 11% менше, ніж торік, та на 19% менше порівняно з 2021 роком.

Водночас припинили роботу 9 019 підприємців (на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року), завдяки чому галузь вийшла в плюс на 2 835 ФОПів, а осіннє зростання закриттів у вересні–жовтні на 23% проти липня–серпня аналітики пояснюють звичною сезонністю.

Серед юридичних осіб за десять місяців 2026 року з'явилися 552 нові компанії — це на 4% менше, ніж торік, і майже вдвічі менше від показника 2021 року, коли за цей самий період відкрили 941 фірму. При цьому закрилися за цей час лише 54 ресторанні компанії, тож на одне закрите підприємство в галузі припадає понад десять новостворених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві близько 20% ресторанів та кафе можуть закритися або заморозити свою діяльність у найближчі три місяці.