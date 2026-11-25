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Найбільші ресторанні компанії України збільшили виторг на 15% у 2026 році, а 70% загальної каси забезпечила одна мережа
Десятка найбільших ресторанних компаній України, які подали фінансову звітність за дев'ять місяців 2025 та 2026 років, отримала 25,67 мільярда гривень сукупного виторгу. За рік цей показник зріс на 15%, або майже на 3,4 мільярда гривень, тоді як 70% загального виторгу припало на "МакДональдз Юкрейн Лтд" (18 мільярдів гривень, що на 15% більше за торішній результат попри скорочення чистого прибутку мережі на 14% — до 1,25 мільярда гривень).
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".
Друге місце в рейтингу посіла компанія "Контракт Продрезерв 5" (бренд Briscola) із виторгом 3 мільярди гривень, а трійку лідерів замкнула мережа "Тесті Фуд" (KFC), яка заробила 1,17 мільярда гривень.
Загалом до десятки увійшли одразу три юрособи бренду KFC — окрім "Тесті Фуд", це "ГРГ-Україна" (968,2 мільйона гривень) та "ДТС-Харків" (951 мільйон гривень), а також "Домінос Піцца Юкрейн" (493,3 мільйона гривень), "СНС Кейтеринг" (302,8 мільйона гривень), кейтерингова компанія "Понтем.УА" (295,3 мільйона гривень), "Королівська пивоварня" з групи Emily Resort та Dragon Park (285,6 мільйона гривень) і мережа "Сушия" (261 мільйон гривень).
Темпи відкриття нових закладів і закриття ФОПів у галузі
Попри зростання доходів найбільших гравців, темпи появи нових бізнесів у сфері громадського харчування сповільнилися — за січень–жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 11 854 нові ФОПи у ресторанній галузі, що на 11% менше, ніж торік, та на 19% менше порівняно з 2021 роком.
Водночас припинили роботу 9 019 підприємців (на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року), завдяки чому галузь вийшла в плюс на 2 835 ФОПів, а осіннє зростання закриттів у вересні–жовтні на 23% проти липня–серпня аналітики пояснюють звичною сезонністю.
Серед юридичних осіб за десять місяців 2026 року з'явилися 552 нові компанії — це на 4% менше, ніж торік, і майже вдвічі менше від показника 2021 року, коли за цей самий період відкрили 941 фірму. При цьому закрилися за цей час лише 54 ресторанні компанії, тож на одне закрите підприємство в галузі припадає понад десять новостворених.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві близько 20% ресторанів та кафе можуть закритися або заморозити свою діяльність у найближчі три місяці.