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Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду UCXE’25
Нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду UCXE’25

20 червня 2025 року в Києві відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнської премії з клієнтського досвіду UCXE’25. Подію організовано компанією KA Group за підтримки генеральних партнерів — Нової пошти, Ощадбанку та 4Service.

Цьогорічна премія об’єднала провідні компанії України, які подали більш ніж 60 кейсів у сфері клієнтського досвіду. Серед галузей компаній, які брали участь — e-commerce, банки, страхові компанії, HoReCa, рітейл, АЗК і навіть агро.

"Ukrainian CX Excellence - це справжній оскар і потужна професійна спільнота, яка перетворює клієнтський досвід із формальності на стратегічну перевагу і нову клієнтоцентричну культуру взаємодії в бізнесі", — поділилася враженнями Альона Жупікова, засновниця KA Group.

Фото 2 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Оцінювання кейсів здійснювалося у два етапи: спершу — письмове есе, далі — онлайн-захист під час дводенного CX-марафону. До складу Експертної ради премії увійшли 55 незалежних експертів.

Команди, які створюють клієнтський досвід, мають маніфестувати свої перемоги, щоб фіксувати не просто досягнення, а рух уперед, розвиток і зміни, які стають новою нормою для всієї компанії. Саме в цих перемогах видно карту росту клієнтського досвіду компанії. Маніфестувати перемогу команди — це акт лідерства, і він показує, як маленькі рішення команди змінюють велику культуру сервісу”, — прокоментувала Лана Мітченко, СЕО KA Group.

Цьогоріч нагородження відбулося у 13 номінаціях. Переможці отримали нагороди, дипломи і подарунки від партнерів — Украфлора, YouScan та Spell.

Фото 3 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Переможці UCXE’2025:

      У номінації "Кращий CX-кейс із впровадження інклюзивного підходу" переможцем визнано Ощадбанк. Друге місце за результатами оцінювання посідає Нова пошта, а третє — Агромат.

      У номінації "Кращий CX-кейс із використання зворотного зв’язку" переможець — Dnipro-M, друге місце — YASNO, третє — Uklon і Comfy.

      У номінації "Кращий CX-кейс із впровадження програми лояльності" переміг YASNO, друге місце — Програма лояльності “ЇМО!”, третє — Копійочка.

      У номінації "Кращий CX-кейс із застосування Employee Experience" перше місце здобув Dnipro-M, друге — Comfy, третє — Фокстрот.

      У номінації "Кращий CX-кейс із застосування User Experience" переможець — UKRSIBBANK.

      У номінації "Кращий CX-кейс із застосування сервіс-дизайну" переміг Raiffeisen Bank, друге місце — UKRSIBBANK, третє — OTP Bank.

      У номінації "Кращий CX-кейс на базі технологій та AI" переможець — Pizza Day, друге місце посіла компанія Агросем.

      У номінації "Кращий CX-кейс у B2B" перше місце — Food Art Summit, друге — MHP Food Service, третє — Horeca Masters.

      У номінації "Кращий CX-кейс у контакт-центрі" перемогла VUSO, друге місце — Dila, третє — Ощадбанк.

      У номінації "Кращий інноваційний CX-кейс" переможець — Нова пошта, друге місце — Фокстрот, третє — Raiffeisen Bank.

      У номінації "Кращий кейс з онлайн CX" перше місце — ДТЕК Мережі, друге — VARUS, третє — Dnipro-M.

      У номінації "Кращий кейс з офлайн CX" переміг Dnipro-M, друге місце — Ощадбанк, третє — WOG.

      У номінації "Кращий кейс із персоналізованого CX" переможець — Ощадбанк, друге місце — Comfy, третє — Dnipro-M.

Щиро вітаємо всіх переможців і фіналістів UCXE’2025, які продемонстрували високий рівень стратегічних інновацій та емпатії у реалізації CX-рішень!

Фото 4 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

"Українська національна премія з клієнтського досвіду - це подія, яка об’єднує тисячі професіоналів з людиноцентричності. Наша робота приводити людину в центр прийняття бізнес-рішень. Це особливо важливо у війну і кризові часи. Тому давайте радіти за переможців, масштабувати кращий досвід і наближати перемогу добра", — наголосила Олена Цисар, CX-консультантка, представниця Методологічної ради UCXE’2025.

Фото 5 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Відзнака Lovemark-компаній — новий вектор довіри до брендів

Вже стало традицією, що в рамках Ukrainian CX Excellence оголошуються Lovemark-компанії, визначені на основі великого споживчого опитування (17 000+ голосів) компанією 4Service. За результатами опитування у 2025 році улюбленцями клієнтів стали Monobank, Сільпо, COMFY, OKKO, Подорожник, Нова пошта, Київстар, Дія, EVA, Adidas, ROZETKA, Епіцентр, страхова компанія ТАС.

"Лавмарк у 2025 році — це 14 компаній у чотирнадцяти категоріях. Велике, ґрунтовне опитування за критеріями любові і поваги", — зазначила Вікторія Скорбота, регіональна директорка 4Service East.

Поряд із нагородженням переможців у програму Церемонії увійшли і кейноути провідних СХ-експертів. Інсайти про важливість СХ-досліджень прозвучали від Марини Березюк, бізнес-психологині, СХ-консультантки, авторки книги “Як завоювати серця клієнтів”.

"Культові вчені з поведінкової економіки - Канеман і Талер - отримали Нобелівські премії за дослідження людської ірраціональності. Очевидно, що шлях клієнта не слід створювати, керуючись виключно логікою".

Ірина Чубукова, бізнес-консультантка з клієнтської аналітики, викладачка kmbs і авторка книги “Клієнтська аналітика”, зазначила: "Щоб клієнтський досвід приносив прибуток, потрібно говорити мовою фінансів. Саме для цього ми й створюємо моделі, які пов’язують CX із поведінкою клієнтів і бізнес-метриками — від NPS до ROI. CX не витрати. Це інвестиція, яка або працює, або ні. Impact-модель — це Google Maps для CX. Вона показує, куди вкладати, щоб отримати фінансову віддачу, і допомагає будувати аргументи, які зрозумілі CFO та акціонерам”.

Фото 6 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Нагороди отримані, щирі теплі подяки командам надіслані. І головне, у нас посилилось усвідомлення, що UCXE’2025 стала простором стратегічного діалогу, де народжуються нові орієнтири для клієнтського досвіду як драйвера бізнесу.

Фото 7 — Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Цьогорічні кейси засвідчили новий рівень зрілості, глибини та системності рішень. Ми переконались, що навіть у важкі часи бізнес, який ставить клієнта в центр, — це незворотна еволюція СХ в Україні. І саме тому ми впевнено продовжуємо цей шлях. KA Group уже готується зустріти нових номінантів — лідерів, які не зупиняються на досягнутому і формують майбутнє клієнтоцентричності в Україні. До зустрічі на Всеукраїнській премії з клієнтського досвіду у 2026 році!

Читайте більше про всіх переможців на сайті премії