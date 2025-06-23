Нардеп Дмитрук та Онищенко, кінопродюсер Ряшин: проти кого Зеленський ввів нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях та співпрацюють із російськими окупантами. До списку, зокрема, потрапили нардепи-втікачі Артем Дмитрук та Олександр Онищенко.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, до списку потрапили ті, хто "допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації та сплачують податки окупанту".

"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово", — наголосив президент.

Він пообіцяв нові санкційні рішення найближчим часом. Також Зеленський заявив про намір повністю синхронізувати українські санкції з обмеженнями міжнародних партнерів і заблокувати всі схеми, які сприяють окупанту.

"Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", — наголосив він.

Хто у новому санкційному списку

До нового списку санкцій потрапили 13 людей та 8 компаній, з яких 6 зареєстровані на Кіпрі, а ще 2 — у Росії.

Під санкції, зокрема, потрапив виключений з фракції "Слуга Народу" колишній народний депутат України Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України.

Крім того, санкції запровадили проти українського продюсера та президента кінокомпанії Star Media Владислава Ряшина.

Також до нового списку потрапив ексдепутат Олександр Онищенко, який нині живе та працює у ЄС.

Указом введені санкції проти бізнес-партнерів власника видання "Українська правда" Томаша Фіали та пов'язаної з ним компанії, яку звинувачували у роботі в анексованому Криму. Йдеться про естонця Хіллара Тедера та компанію Arricano Real Estate РLC. Проти самого Фіали санкції не введено,

Нагадаємо, 20 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке запроваджує санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто причетний до розробки й виробництва російських безпілотників, а також тих, хто допомагає обходити вже накладені санкції.