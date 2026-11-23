Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро, заявивши, що допомога Києву "лише продовжує страждання".

Як пише Dilo, про це Фіцо сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що Словаччина не долучалася і до попереднього кредиту для України від ЄС на €90 мільярдів, і змінювати позицію не збирається.

Фіцо стверджує, що ЄС політично "шантажує" Словаччину, пов’язуючи питання кредиту із затвердженням загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки.

"Нас чекає серйозна дискусія не лише про бюджет ЄС на 2028–2034 роки, а насамперед про новий 45-мільярдний кредит Україні. Те, що відбуватиметься навколо нового кредиту для України не буде надто приємним. У будь-якому разі я вважаю примітним, що в той час, коли намічаються мирні переговори, ЄС хоче взяти кредит на міжнародних фінансових ринках на 45 мільярдів євро для фінансування війни в Україні і, звісно, поручитися за весь кредит, оскільки знає, що Україна не поверне з нього жодного цента, так само як і з того 90-мільярдного кредиту", - підкреслив прем’єр-міністр Словаччини.

Водночас він зауважив, що вважає недоцільною участь у кредитуванні України, оскільки така підтримка "лише продовжує страждання".

"Скажімо собі чесно: мова йде не про якісь кредити, а про дарунки. Словаччині ніхто не може нічим дорікнути — ми надаємо Україні гуманітарну допомогу, як тільки можемо. Однак я не бачу жодних підстав, чому ми мали б брати участь у військовому кредиті Україні, який лише продовжує страждання", - наголосив Фіцо.

Раніше Фіцо заявляв про готовність використати право вето під час ухвалення бюджету Європейського Союзу, якщо від Братислави вимагатимуть підтримати нову позику Україні.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Наразі Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.