Наслідки російської атаки: пошкоджено поїзд Інтерсіті+ та вагони із зерном (ФОТО)

Через обстріл, який Росія здійснила уночі 17 червня, збитків зазнала "Укрзалізниця": пошкоджено поїзд Інтерсіті+ та вантажні вагони із зерном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Збитки "Укрзалізниці"

Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого розміщена робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед.

В "Укрзалізниці" зазначили, що попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено розбиті вікна. Вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК", — наголосили у пресслужбі.

Крім того, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про пошкодження вагонів, які перевозили зерно.

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", - написав він і запевнив, що "все буде оперативно відновлено", а на "рух поїздів впливу не буде".

Трагічні наслідки для столиці

У ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної та дронової атаки. Станом на ранок у столиці 14 людей загинули під час ударів. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, під завалами можуть бути люди. За даними мера міста Віталія Кличка, усього до медиків звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби.

Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці —03124 та 03126, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.

Знищено потужності компанії Fahrenheit, яка займається виробництвом одягу та термобілизни, зокрема для військових. Також під удар потрапило підприємство Harchi Food, що виробляє сухпайки.