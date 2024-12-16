Наталія Удоденко взяла участь у конференції "Всеукраїнський ХХХІ День логіста"

Традиційно в останню п’ятницю листопада українська логістична спільнота зустрілася на ХХХІ Всеукраїнському Дні логіста – найпомітнішій галузевій події ринку.

Конференція об’єднала понад 2000 учасників із різних куточків України, серед яких – фахівці складської та транспортної логістики, представники виробництва, постачальники логістичних бізнес-сервісів, дистриб’ютори та мережі магазинів. Захід передбачив кілька платформ для виступів експертів і спеціалізовану виставку сучасних рішень у галузі логістики. Свої продукти та послуги представили близько 53 компаній.

Цьогорічна тема події була присвячена перспективам розвитку логістичних ланцюгів і новим можливостям галузі.

Менеджер з логістичних процесів компанії AB InBev Efes Ukraine Наталія Удоденко виступила на конференції з доповіддю "Оптимізація ланцюгів постачання за допомогою інтегрованого планування S&OP". У своїй презентації Наталія пояснила важливість цього інструменту для узгодження процесів продажів, виробництва та закупівель, що сприяє оптимальному вирішенню операційних завдань компанії.

"S&OP допомагає компанії AB InBev Efes Ukraine ефективно впоратися із сезонними коливаннями попиту, а це критично важливо для виробництва пива. Завдяки інтегрованому підходу ми можемо планувати виробництво і розподіл продукції з урахуванням піків продажів, що гарантує задоволення потреб наших клієнтів, а також значно оптимізує використання ресурсів", – зазначила Наталія.

Подію організувала В2В медіагрупа TradeMasterGroup, яка вже понад 15 років об’єднує експертів логістичного ринку. Конференція відбулася на майданчику ВЦ "АККО Інтернешнл".