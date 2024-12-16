Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,05

EUR

43,74

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,98

41,95

EUR

44,34

44,20

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Наталія Удоденко взяла участь у конференції "Всеукраїнський ХХХІ День логіста"

Наталія Удоденко взяла участь у конференції "Всеукраїнський ХХХІ День логіста"

Традиційно в останню п’ятницю листопада українська логістична спільнота зустрілася на ХХХІ Всеукраїнському Дні логіста – найпомітнішій галузевій події ринку.

Конференція об’єднала понад 2000 учасників із різних куточків України, серед яких – фахівці складської та транспортної логістики, представники виробництва, постачальники логістичних бізнес-сервісів, дистриб’ютори та мережі магазинів. Захід передбачив кілька платформ для виступів експертів і спеціалізовану виставку сучасних рішень у галузі логістики. Свої продукти та послуги представили близько 53 компаній.

Цьогорічна тема події була присвячена перспективам розвитку логістичних ланцюгів і новим можливостям галузі.

Фото 2 — Наталія Удоденко взяла участь у конференції "Всеукраїнський ХХХІ День логіста"

Менеджер з логістичних процесів компанії AB InBev Efes Ukraine Наталія Удоденко виступила на конференції з доповіддю "Оптимізація ланцюгів постачання за допомогою інтегрованого планування S&OP". У своїй презентації Наталія пояснила важливість цього інструменту для узгодження процесів продажів, виробництва та закупівель, що сприяє оптимальному вирішенню операційних завдань компанії.

"S&OP допомагає компанії AB InBev Efes Ukraine ефективно впоратися із сезонними коливаннями попиту, а це критично важливо для виробництва пива. Завдяки інтегрованому підходу ми можемо планувати виробництво і розподіл продукції з урахуванням піків продажів, що гарантує задоволення потреб наших клієнтів, а також значно оптимізує використання ресурсів", – зазначила Наталія.

Фото 3 — Наталія Удоденко взяла участь у конференції "Всеукраїнський ХХХІ День логіста"

Подію організувала В2В медіагрупа TradeMasterGroup, яка вже понад 15 років об’єднує експертів логістичного ринку. Конференція відбулася на майданчику ВЦ "АККО Інтернешнл".