Наукова робота Міноборони України про ШІ визнана однією з найкращих у НАТО

Наукова праця підрозділу Міністерства оборони України про штучний інтелект (ШІ) в бойових системах увійшла до десятки найкращих робіт на майбутній конференції НАТО ICMCIS 2025. Це вперше Україна досягає такого високого визнання на конференції такого рівня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що Україна вперше представляла свої наукові здобутки на заході такого рівня, адже з 1 березня 2025 року офіційно є партнером Науково-технічної організації НАТО (STO) в межах Розширеного науково-технічного партнерства (STEP).

Проривна технологія ШІ

У своїй спільній науковій роботі, Центр інновацій та Український католицький університет продемонстрували, як штучний інтелект може самостійно навчатися обробляти дані з безпілотників у реальному часі. Ця передова технологія дозволяє ефективно виявляти та відстежувати військову техніку, навіть якщо зображення з недорогих БпЛА має низьку якість, що відкриває нові можливості для тактичної розвідки та покращення ситуаційної обізнаності.

У роботі були продемонстровані проміжні етапи розвитку технології станом на 2024 рік.

Міжнародне визнання

Наукову працю відібрали для виступу на конференції з-понад 90 світових заявок після сліпого рецензування від трьох незалежних експертів, а також оцінили у ТОП-10 робіт, поданих на ICMCIS 2025. За підсумками конференції статтю опублікують у міжнародному виданні IEEE Xplore – одному з найвпливовіших джерел у галузі інженерії та технологій.

"Визнання української роботи про штучний інтелект на міжнародному рівні підтверджує здатність нашої країни створювати технології світового класу. А також доводить, що Україна має величезний науковий потенціал, який можна використовувати для посилення обороноздатності країни.", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Міноборони представило свої цифрові інновації та оборонні технології на London Defence Conference. Зокрема, було продемонстровано бойову систему DELTA та штучний інтелект Avengers, який здатен виявляти 70% ворожої техніки на відео лише за 2,2 секунди на одну ціль.