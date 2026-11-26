Європа планує повністю припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року. Альтернативних постачальників енергоресурсів шукає навіть Угорщина, яка раніше зберігала тісні енергетичні зв'язки з Росією.

Як пише Dilo, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами, повідомляє "Главком".

За словами польського дипломата, перехід на альтернативні джерела постачання газу матиме для європейських країн додаткові фінансові витрати. Зокрема, паливо з Катару та США коштує дорожче за російське.

Водночас Сікорський наголосив, що питання енергетичної безпеки важливіше за короткострокову економію.

"Звісно, це нам коштує, бо російський газ був вигідним для Росії, але відносно дешевим для нас. Газ із Катару чи зі Сполучених Штатів дорожчий. Я вважаю, що безпека коштує і що агресору не можна давати коштів на ведення війни", - зазначив він.

Польща очікує посилення санкцій проти Росії

Окремо глава польського МЗС прокоментував санкційний тиск на Москву. За його словами, наразі триває робота над 22-м пакетом обмежень проти Росії, який має передбачати додаткові санкційні заходи.

Водночас Сікорський визнав, що російська промисловість продовжує отримувати окремі компоненти подвійного призначення, попри запроваджені обмеження.

Міністр також нагадав про санкційні списки підприємств російського військово-промислового комплексу, запровадження яких ініціювала Польща.

Польща підтримує передачу Україні заморожених активів РФ

Під час зустрічі представник польської сторони повідомив, що Росія вже реалізувала близько 75% золотих резервів свого Фонду національного добробуту.

Серед наступних можливих кроків санкційної політики він назвав передачу Україні заморожених російських активів.

Польща готова долучитися до механізму гарантій страхового фонду для Бельгії, однак остаточного рішення щодо цього питання поки немає, зазначив представник польської сторони.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може стати ключовою альтернативою російському газу для європейських країн, і з ЄС уже надходять відповідні пропозиції.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи як один із ключових елементів майбутньої мирної угоди щодо України.

Водночас, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.