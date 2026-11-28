Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за січень – жовтень 2026 року виявило порушення в деклараціях посадовців на понад 3,5 млрд грн. Найбільшу кількість декларацій із порушеннями зафіксували серед представників органів місцевого самоврядування та Національної поліції.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НАЗК.

За десять місяців агентство завершило 764 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення встановили у 758 деклараціях, або понад 99% перевірених.

Зокрема, у 429 деклараціях виявили ознаки недостовірного декларування на понад 3,065 млрд грн, в 11 – ознаки необґрунтованості активів на понад 49 млн грн, ще у 12 – ознаки незаконного збагачення на понад 426 млн грн.

У кого з посадовців виявили найбільше порушень

Найбільшу кількість декларацій із виявленими порушеннями зафіксували серед таких категорій декларантів:

представники органів місцевого самоврядування – 176;

працівники Національної поліції – 28;

представники обласних та районних державних адміністрацій – 21;

працівники державних підприємств – 18;

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) – 18;

працівники комунальних підприємств – 15;

представники митної та податкової служб – 13;

представники судової системи – 11;

працівники Державної міграційної служби – 11;

працівники ДСНС – 10.

Також порушення встановили у восьми деклараціях представників Національної гвардії та восьми деклараціях працівників регіональних сервісних центрів МВС.

Найбільші суми порушень, виявлених НАЗК у жовтні

У головної лікарки та депутатки Хмельницької обласної ради виявили ознаки незаконного збагачення на понад 235 млн грн. Загальні грошові активи посадовиці та її чоловіка перевищували 241 млн грн, тоді як їхній сукупний офіційний дохід становив 7,4 млн грн.

У декларації військовослужбовця Рівненського обласного ТЦК та СП встановили ознаки недостовірного декларування на понад 83 млн грн. Посадовець не зміг підтвердити походження задекларованих грошових активів на понад $2,9 млн. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування.

У начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії виявили ознаки незаконного збагачення на понад 19,6 млн грн та недостовірного декларування на 22,9 млн грн. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування.

У колишнього начальника Самарівського районного ТЦК та СП встановили ознаки необґрунтованості активів на понад 7,5 млн грн. Йдеться про будинок у Дніпропетровській області вартістю майже $200 тис., оформлений на іншу особу. Матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У декларації судді Верховного Суду за 2025 рік виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 2,1 млн грн.

У яких областях виявили найбільшу частку порушень

За часткою декларацій із підтвердженими порушеннями серед перевірених лідирують:

Волинська область – 92%;

Житомирська область – 79%;

Херсонська область – 78%;

Хмельницька область – 77%;

Дніпропетровська область – 76%;

Чернівецька область – 73%.

У Києві відповідний показник становив 38% – порушення встановили у 82 із 215 перевірених декларацій.

Скільки справ щодо декларування розглядають суди

За даними НАЗК, наразі на розгляді судів перебувають 73 обвинувальні акти щодо недостовірного декларування та три – щодо незаконного збагачення.

В агентстві наголошують, що виявлення ознак правопорушення під час перевірки декларації не означає доведення вини посадовця. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалює суд.

Нагадаємо, станом на середину листопада 2026 року в Україні налічувалося щонайменше 468,9 тис. прихованих декларацій посадовців. Найбільше таких документів серед військовослужбовців ЗСУ та працівників Національної поліції.